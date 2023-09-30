Падение Дегтяровского моста: ремонт обошелся почти в миллиард гривен — при чем здесь дочь Труханова

Компания, которая ремонтировала мост, в основном занимается проектами в Одесской и Николаевской областях

В Киеве во время работ по реконструкции обрушился мост на Дегтяревском путепроводе, который находился на ремонте с июля 2023 года.

Согласно данным Prozorro, стоимость работ по реконструкции этого моста обошлась городскому бюджету почти в один миллиард гривен, но на этом странности не заканчиваются.

Так в тендере указано, что единственным предприятием, которое вызвалось провести работы стала некая ООО "Ростдорстрой", которая согласилась провести работы за 920 миллионов гривен.

Стоит отметить, что в расследовании "Наши деньги" говорится, что владельцами этой компании являются одесситы Евгений Коновалов и Олег Шумахер, который к слову является депутатом Одесского горсовета из партии мэра Геннадия Труханова "Доверяй делам". Компанию они приобрели в 2018 году, а также участвовали во многих тендерах "Большого строительства" (на общую сумму в 93,7 миллиарда гривен)

Сама компания является частью группы RDS, которая через дочки ведет дела в нескольких областях. Издание обратило внимание на компанию "Скво", которая тоже входит в группу RDS.

Дело в том, что она занимается поставками стройматериалов для "Ростдорстроя" и не только, кроме того по данным расследователей именно на ней остается вся маржа от сделок. Согласно данным НВ, компанию "Скво" контролирует дочь мэра Одессы Екатерина.

Журналисты также установили, что "Ростдорстрой" фигурирует в нескольких судебных производствах по статьям о служебной халатности, злоупотреблении служебным положением, растрата имущества, отмывание средств и уклонение от уплаты налогов. Впрочем, ни одно из дел не было доведено до конца.

Напомним, в Киеве уже много лет существует проблема с аварийными мостами и транспортными развязками. К примеру, на соседней к Дегтяревскому мосту Шулявской транспортной развязке ситуация с ремонтом затягивается.