Падіння Дегтярівського мосту: ремонт коштував майже мільярд гривень — до чого тут дочка Труханова

Компанія, яка ремонтувала міст, переважно займається проєктами в Одеській та Миколаївській областях.

У Києві під час робіт з реконструкції обрушився міст Дегтярівського шляхопроводу, який перебував на ремонті з липня 2023 року.

За даними Prozorro, вартість робіт з реконструкції цього мосту обійшлася міському бюджету майже в один мільярд гривень, але на цьому дивності не закінчуються.

Так у тендері вказано, що єдиним підприємством, яке зголосилося провести роботи, стала ТОВ "Ростдорбуд", яка погодилася провести роботи за 920 мільйонів гривень.

У розслідуванні "Наші гроші" йдеться, що власниками цієї компанії є одесити Євген Коновалов та Олег Шумахер, який до того ж є депутатом Одеської міськради з партії мера Геннадія Труханова "Довіряй ділам". Компанію вони придбали у 2018 році, а також брали участь у багатьох тендерах "Великого будівництва" (на загальну суму 93,7 мільярда гривень)

Сама компанія є частиною групи RDS, яка через доньки веде справи у кількох областях. Видання ж звернуло увагу на компанію "Скво", яка також входить до групи RDS.

Річ у тім, що вона займається поставками будматеріалів для "Ростдорстрою" і не тільки, крім того, за даними розслідувачів, саме на ній залишається вся маржа від угод. За даними НВ, компанію "Скво" контролює дочка мера Одеси Катерина.

Журналісти також встановили, що "Ростдорбуд" фігурує у кількох судових провадженнях за статтями про службову недбалість, зловживання службовим становищем, розтрату майна, відмивання коштів та ухилення від сплати податків. Втім, жодна зі справ не була доведена до кінця.

Нагадаємо, у Києві вже багато років існує проблема з аварійними мостами та транспортними розв’язками. Наприклад, на сусідній до Дегтярівського мосту Шулявської транспортної розв’язки ситуація з ремонтом затягується.