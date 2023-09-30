У Києві обвалився міст: подробиці, фото

Про постраждалих не повідомлялося

У Києві під час ремонтних робіт обрушився міст на Дегтярівському шляхопроводі, який уже кілька місяців перебуває на реконструкції.

Як інформують місцеві telegram-канали, на аварійному мосту впали одразу кілька прольотів, проте, за попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Наразі там точаться роботи з усунення наслідків аварії.

Як відомо, у липні 2023 року на Дегтярівському шляхопроводі розпочали масштабне будівництво нового мосту. Згідно з планами, його ширина мала зрости з 28 до 40 метрів, що дозволило б облаштувати велосипедні доріжки та комфортні тротуари.

У рамках реконструкції Дегтярівський міст планували повністю замінити. Очікувалося, що шляхопровід ремонтуватимуть у складі транспортної розв’язки, а на мосту повністю розберуть опори, прогони та фундаменти.

Спочатку планувалося завершити роботи до кінця поточного року, але встановлені прольоти обрушилися.

Як повідомлялося раніше в Києві днями сталася серйозна ДТП за участю двох легковиків та вантажівки, через що одна жінка загинула на місці.