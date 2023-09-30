В Киеве рухнул мост: подробности, фото

О пострадавших не сообщалось

В Киеве во время ремонтных работ обрушился мост Дегтяревском путепроводе, который уже несколько месяцев находится на реконструкции.

Как информируют местные telegram-каналы, на аварийном мосту рухнули сразу несколько пролетов, однако по предварительной информации обошлось без пострадавших.

В настоящее время там идут работы по устранению последствий аварии.

Как известно, в июле 2023 года на Дегтяревском путепроводе начали масштабное строительство нового моста. Согласно планам, его ширина должна была возрасти с 28 до 40 метров, что позволило бы обустроить велосипедные дорожки и комфортные тротуары.

В рамках реконструкции Дегтяревский мост планировали полностью заменить. Ожидалось, что путепровод будут ремонтировать в составе транспортной развязки, а на мосту полностью разберут опоры, прогоны и фундаменты.

Изначально планировалось завершить работы до конца текущего года, но установленные пролеты обрушились.

Как сообщалось ранее в Киеве на днях произошло серьезное ДТП с участием двух легковушек и грузовика, из-за чего одна женщина погибла на месте.