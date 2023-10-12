НАБУ оголосило у розшук батька нардепа від "Євросолідарності" Гончаренка

Батька народного депутата Олексія Гончаренка ексмера Одеси Олексія Костусєва оголосили у розшук. Його підозрюють у причетності до схеми заволодіння комунальним аеропортом "Одеса".

Про це повідомили у пресслужбі Національного антикорупційного бюро України.

"Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваного у кримінальному провадженні № 52023000000000172 від 13.04.2023, Костусєва Олексія Олексійовича, 29.06.1954 року народження, за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України", — йдеться у повідомлені.

Так, у 2011 році два одеські бізнесмени зареєстрували фірму, організувавши спільне підприємство з міськрадою, з розподілом до 75/25%. Здобуття згоди від депутатів забезпечив тодішній мер міста. Таким чином учасники заволоділи майном аеропорту на суму 118 млн гривень і доходами у 2,5 млрд грн.

Новина доповнюється…