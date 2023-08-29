Заволоділи майном аеропорту Одеси: НАБУ вручило підозри відомому бізнесмену та ексмеру

Усього підозри отримали п’ять осіб

Слідчі НАБУ разом із прокурорами САП повідомили про викриття злочинної групи, яка заволоділа майном аеропорту "Одеса" на суму 118 мільйонів гривень, а також незаконно отримувала прибуток від його діяльності протягом 2012-22 років, чим завдала збитку Україні на суму понад 2,5 мільярди гривень.

Як йдеться у повідомленні НАБУ, у 2011 році два бізнесмени створили ТОВ разом з Одеською міською радою з поділом частин 75% на 25%, щоб надалі приватизувати та заволодіти власністю аеропорту.

Хоч бюро і не називає імен зловмисників, однак у ЗМІ вже з’явилася інформація про те, що йдеться про бізнесменів Бориса Кауфмана та Олександра Боруховича (Грановського). Крім того, підозри отримали колишній міський голова Одеси Олексій Костусєв, його заступник Анатолій Орловський та голова ТОВ "Одеса аеропорт девелопмент" Олексій Кочанов.

Зазначається, що колишній мер зміг домогтися згоди на створення ТОВ від міських депутатів, а також використав службове підроблення, щоб надати новій організації право отримати контроль над аеропортом в обхід конкурсу.

У НАБУ зазначають, що майно аеропорту приватизації не полежало, оскільки мало загальнодержавне значення, а 535 із 2488 переданих об’єктів не могли бути відчужені в принципі, оскільки забезпечували безпеку польотів.

"Інвестори" зобов’язалися внести статутний капітал у розмірі 355 мільйонів гривень і за ці кошти збудувати новий термінал та злітно-посадкову смугу. Втім, більша частина цих коштів була заблокована в банку, а тому термінал будували в кредит під заставу майна аеропорту, а про створення смуги взагалі "забули".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у серпні 2022 року бізнесмена Бориса Кауфмана затримали при спробі виїхати з країни. А у грудні до нього та Грановського знову навідувалися правоохоронці з приводу корупційних справ в Одесі.