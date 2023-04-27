Мільйонер із "мертвого" села: для кого пов’язаний з фсб тютюновий монополіст привіз в Україну Lamborghini за 500 тисяч доларів?

Станом на початок року це авто коштувало близько 500 тисяч доларів США.

Нещодавно у Києві було помічено, мабуть, найдорожче легкове авто в Україні – тюнінгований кросовер Lamborghini Urus 2021 року випуску вартістю сотні тисяч доларів.

Про це повідомляє Telegram-канал "Київ INFO", який доклав фотографії авто.

"Кросовер названо Mansory Venatus. Тюнінг-кіт включає карбонові капот та обвіс, розширені крила та заднє антикрило. Також встановлюють 24-дюймові диски. Потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо можуть підняти до 745, 820 або навіть 900 к. с.", — описують на каналі "примочки" авто.

Але як з’ясував "Телеграф", історія авто та його власника куди цікавіша за технічні показники автомобіля.

Згідно з відкритими реєстрами автомобіль кросовер Lamborghini Urus під номером КА8080ІТ до тюнінгу був коричневого кольору та зареєстрований у Києві 25 січня 2023 року на якусь фізичну особу, яка проживає в селі Солдатське Миколаївської області. Зауважимо, що це село хоча й можна знайти на карті, але скільки в ньому проживає людей сьогодні — загадка, адже за переписом 2001 року в ньому жили цілих 120 осіб.

Як вдалося дізнатися "Телеграфу", одержувачем авто на кордоні значиться ТОВ "Тедіс-Україна", підприємство, яке з 2010 року є фактично монополістом на оптовому та частково, роздрібних ринках сигарет.

Також підприємство тісно пов’язане з оточенням експрезидента України Віктора Януковича та російським бізнесменом, який має інтереси у ВПК росії – Ігорем Кесаєвим, великим другом фсб росії.

Тобто замовником ввезення Lamborghini Urus є "Тедіс Україна". Але до чиїх рук потрапило авто?

Зачіпкою до цього може послужити розміщене раніше, а зараз віддалене на сервісі продажу авто RIA.com оголошення про продаж Lamborghini Urus саме 2021 року. Цікаво, що регіоном продажу авто є Одеська область.

Випадково чи ні, але саме в Одесі офіційно зареєстровано бізнесмена Бориса Рафаїловича Кауфмана, який володіє 49,9% ТОВ "Тедіс Україна". Не виключено, що саме для нього спочатку завозився цей Lamborghini Urus, але якимось чином опинився в руках якогось багатого та щасливого мешканця крихітного села на Миколаївщині.

До речі, у грудні 2022 року сам Борис Кауфман заарештовувався Національним антикорупційним бюро України, бізнесмена підозрюють в участі у корупційних схемах в Одесі. Є питання у НАБУ і до самого "Тедіс-Україна".

Бюро економічної безпеки підозрює бізнесмена в ухиленні від податків на 270 мільйонів гривень.