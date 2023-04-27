Миллионер из "мертвого" села: для кого связанный с фсб табачный монополист привез в Украину Lamborghini за 500 тысяч долларов?

По состоянию на начало года, это авто стоило около 500 тысяч долларов США.

Недавно в Киеве было замечено, пожалуй, самое дорогое легковое авто в Украине – тюнингованный кроссовер Lamborghini Urus 2021 года выпуска, стоимостью в сотни тысяч долларов.

Об этом сообщает Telegram-канал "Київ ІNFO", приложивший фотографии авто.

"Кроссовер имеет название Mansory Venatus. Тюнинг включает карбоновые капоты и обвесы, расширенные крылья и заднее антикрыло. Также устанавливают 24-дюймовые диски. Мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо могут поднять до 745, 820 или даже 900 л. с.", — описывают на канале "примочки" авто.

Но как выяснил "Телеграф", история авто и его владельца куда интереснее чем технические показатели автомобиля.

Согласно открытым реестрам автомобиль кроссовер Lamborghini Urus под номером КА8080ІТ до тюнинга был коричневого цвета и зарегистрирован в Киеве 25 января 2023 года на некое физическое лицо, которое проживает в селе Солдатское Николаевской области. Заметим, что данное село хотя можно и найти на карте, но сколько в нем проживает людей сегодня – загадка, ведь по переписи 2001 года в нем жили целых 120 человек.

Как удалось узнать "Телеграфу", получателем авто на границе значится ООО "Тедис-Украина", предприятие, с 2010 года являющееся фактически монополистом на оптовом и частично, розничных рынках сигарет.

Также предприятие тесно связано с окружением экс-президента Украины Виктора Януковича и российским бизнесменом, имеющим интересы в ВПК рф – Игорем Кесаевым, большим другом фсб россии.

То есть заказчиком ввоза Lamborghini Urus является именно "Тедис Украина". Но в чьи руки попало авто?

Зацепкой к этому может послужить размещенное ранее, а сейчас удаленное на сервисе продаж авто RIA.com объявление о продаже Lamborghini Urus именно 2021 года. Любопытно, что регионом продажи авто значится Одесская область.

Случайно или нет, но именно в Одессе официально зарегистрирован бизнесмен Борис Рафаилович Кауфман, владеющий 49,9% ООО "Тедис Украина". Не исключено, что именно для него изначально завозился данный Lamborghini Urus, но каким-то образом оказался в руках некоего богатого и счастливого жителя крохотного села в Николаевской области.

Кстати, в декабре 2022 года сам Борис Кауфман арестовывался Национальным антикоррупционным Бюро Украины, бизнесмена подозревают в участии в коррупционных схемах в Одессе. Есть вопросы у НАБУ и к самому "Тедис-Украина".

Бюро экономической безопасности же подозревает бизнесмена в уклонении от налогов на 270 миллионов гривен.

Не исключено также, что крутое авто стало подарком для высоких покровителей "Тедиса" во власти, благо немало нардепов лоббируют законопроекты в интересах данной фирмы.