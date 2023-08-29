Завдалели имуществом аэропорта Одессы: НАБУ вручило подозрения известному бизнесмену и экс-мэру

Всего подозрения получили пять человек

Следователи НАБУ вместе с прокурорами САП сообщили о разоблачении преступной группы, которая завладела имуществом аэропорта "Одесса" на сумму в 118 миллионов гривен, а также незаконно получала прибыль от его деятельности в течение 2012-22 годов, чем нанесла убыток Украине на сумму более 2,5 миллиарда гривен.

Как говорится в сообщении НАБУ, в 2011 году два бизнесмена создали ООО вместе с Одесским городским советом с разделением частей 75% на 25%, чтобы в дальнейшем приватизировать и завладеть собственностью аэропорта.

Хоть бюро и не называет имен злоумышленников, однако в СМИ уже появилась информация о том, что речь идет о бизнесменах Борисе Кауфмане и Александре Боруховиче (Грановском). Кроме того, подозрения получили бывший городской глава Одессы Алексей Костусев, его заместитель Анатолий Орловский и глава ООО "Одесса аэропорт девелопмент" Алексей Кочанов.

Отмечается, что бывший мэр смог добиться согласия на создание ООО от городских депутатов, а также использовал служебное подделывание, чтобы дать новой организации право получить контроль над аэропортом в обход конкурса.

В НАБУ отмечают, что имущество аэропорта приватизации не полежало, поскольку имело общегосударственное значение, а 535 из 2488 переданных объектов не могли быть отчуждены в принципе, поскольку обеспечивали безопасность полетов.

"Инвесторы" обязались внести статутный капитал в размере 355 миллионов гривен и за эти средства построить новый терминал и взлетно-посадочную полосу. Впрочем, большая часть этих средств была заблокирована в банке, а потому терминал строили в кредит под залог имущества аэропорта, а о создании полосы и вовсе "забыли".

Напомним, ранее мы писали о том, что в августе 2022 года бизнесмен Борис Кауфман был задержан при попытке выехать из страны. А в декабре к нему и Грановскому вновь наведывались правоохранители по поводу коррупционных дел в Одессе.