Дело Князева: экс-глава Верховного суда Князев арендовал элитную квартиру в Киеве за копейки

Жильё расположено на Липках в Печерском районе Киева

Бывший глава Верховного суда Украины Всеволод Князев, который попал в громкий коррупционной скандал, арендовал элитную квартиру в центре Киева всего за тысячу гривен. Площадь квартир составляла 133 кв. м.

На него был составлен протокол о возможной коррупции. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро по предотвращению коррупции.

В НАПК установили, что в 2017 году экс-судья получил подарок в виде аренды квартиры на Липках в Печерском районе Киева с ежемесячной оплатой в размере одной тысячи грн. При этом, согласно ч. 2 ст. 23 Закона Украины "О предотвращении коррупции" судьям запрещено принимать подарки, стоимость которых превышает один прожиточный минимум для трудоспособных лиц (на сегодняшний день эта сумма составляет 2 684 гривен).

Отмечается, что глава НАПК Александр Новиков составил админпротокол по ч. 1 ст. 172-5 КУоАП на Всеволода Князева. Документ отправили по почте бывшему судье и проинформировали Совет судей Украины. Теперь Князев обязан подать объяснения или свои замечания по протоколу. После этого протокол будет направлен в суд.

Дело Князева о коррупции

В 2002 году украинский олигарх Константин Жеваго купил 40,19% акций горно-обогатительного комбината (ГОК) у четырех компаний. Через 18 лет экс-акционеры подали иск в хозяйственный суд о признании недействительным договора купли-продажи ценных бумаг. Они потребовали вернуть акции ГОКа. Суд отказал им в удовлетворении исковых требований.

В 2022 году Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг. Согласно данным следствия, в марте 2023 года Жеваго договорился с адвокатом Горецким, имевшим связи с судьями Верховного суда, о "решении вопроса". Бизнесмен не хотел потерять акции. Взятку передавали двумя траншами. В итоге Верховный Суд в апреле 2023 принял решение в пользу Живаго. 15 мая 2023 г. при получении второй части денег в размере 450 тыс. дол. Князев и адвокат Горецкий были разоблачены "на горячем".

Ранее "Телеграф" сообщил, что суд вынес приговор адвокату Олегу Горецкому. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы без конфискации имущества. При этом он освобожден от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком три года.