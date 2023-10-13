Справа Князєва: ексглава Верховного суду Князєв орендував елітну квартиру у Києві за копійки

Житло розташоване на Липках у Печерському районі Києва

Колишній голова Верховного суду України Всеволод Князєв, який потрапив у гучний корупційний скандал, орендував елітну квартиру у центрі Києва лише за тисячу гривень. Площа квартир складала 133 кв. м.

На нього було складено протокол про можливу корупцію. Про це повідомляє прес-служба Національного бюро із запобігання корупції.

У НАЗК встановили, що у 2017 році екссуддя отримав подарунок у вигляді оренди квартири на Липках у Печерському районі Києва зі щомісячною оплатою у розмірі однієї тисячі грн. При цьому відповідно до ч. 2 ст. 23 Закону України "Про запобігання корупції" суддям заборонено приймати подарунки, вартість яких перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб (на сьогодні ця сума становить 2684 гривень).

Зазначається, що голова НАЗК Олександр Новіков склав адмінпротокол за ч. 1 ст. 172-5 КУпАП на Всеволода Князєва. Документ відправили поштою колишньому судді та поінформували Раду суддів України. Тепер Князєв зобов’язаний подати пояснення чи свої зауваження щодо протоколу. Після цього протокол буде направлено до суду.

Справа Князєва про корупцію

2002 року український олігарх Костянтин Жеваго купив 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК) у чотирьох компаній. Через 18 років ексакціонери подали позов до господарського суду про визнання недійсним договору купівлі-продажу цінних паперів. Вони вимагали повернути акції ГЗК. Суд відмовив їм у задоволенні позовних вимог.

У 2022 році Апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів. За даними слідства, у березні 2023 року Жеваго домовився з адвокатом Горецьким, який мав зв’язок із суддями Верховного суду, про "вирішення питання". Бізнесмен не хотів втратити акцію. Хабар передавали двома траншами. У результаті Верховний Суд у квітні 2023 року ухвалив рішення на користь Живаго. 15 травня 2023 р. під час отримання другої частини грошей у розмірі 450 тис. дол. Князєва та адвоката Горецького викрили "на гарячому".

Раніше "Телеграф" повідомив, що суд ухвалив вирок адвокату Олегу Горецькому. Йому призначили покарання як п’ять років позбавлення волі без конфіскації майна. При цьому його звільнено від відбування призначеного покарання з випробувальним строком на три роки.