Легко отделался: суд вынес первый приговор по делу экс-главы Верховного суда Князева

Адвоката обязали перечислить крупную сумму на поддержку ВСУ

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) на заседании 12 октября утвердил соглашение между прокурором и адвокатом Олегом Горецким, которого вместе с экс-председателем Верховного Суда Всеволодом Князевым разоблачили на получении взятки в размере 2,7 млн. долл.

В соответствии с соглашением суд признал адвоката виновным в пособничестве в предложении служебному лицу, занимающему особо ответственное положение, предоставить ему и третьему лицу неправомерную выгоду. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Совершенное им уголовное правонарушение предусмотренно ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины. Еще его обвинили в мошенничестве по ч. 4 ст. 190 УК Украины.

Согласно приговору, Олегу Горецкому суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы без конфискации имущества. При этом он освобожден от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком три года.

По условиям соглашения с САП адвокат обязан сотрудничать со стороной обвинения и предоставлять разоблачительные показания. Кроме того, адвокат обязан перечислить 21 млн грн на специальный счет в Фонд United 24 на совместный проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и Министерства цифровой трансформации – "Армия дронов".

Отмечается, что сумма в размере примерно 29 млн грн, которую изъяли в ходе расследования, также будут перечислены в поддержку ВСУ. Кроме того, в порядке специальной конфискации взимается 350 тыс. долл.

В чем суть дела?

В 2002 году украинский олигарх Константин Жеваго приобрел 40,19% акций горно-обогатительного комбината (ГОК) у четырех компаний. Через 18 лет бывшие акционеры обратились в хозяйственный суд с иском о признании недействительным договора купли-продажи ценных бумаг. Они потребовали вернуть акции ГОКа. Суд отказал им в удовлетворении исковых требований.

В 2022 году Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг. Следствие установило, что в марте текущего 2023 года Жеваго вступил в сговор с адвокатом Горецким, имевшим связи с судьями Верховного суда. Бизнесмен не хотел потерять акции. Взятку передавали двумя траншами. В итоге Верховный Суд в апреле 2023 принял решение в пользу Живаго. 15 мая 2023 г. при получении второй части денег в размере 450 тыс. дол. Князев и адвокат Горецкий были разоблачены "на горячем".

Ранее "Телеграф" писал, что НАБУ и САП завершили расследование дела по подозрению экс-судьи Верховного суда Всеволода Князева. Ему выдвинули обвинение. Действия лица квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.