Легко відбувся: суд ухвалив перший вирок у справі ексглави Верховного суду Князєва

Адвоката зобов’язали перерахувати велику суму на підтримку ЗСУ

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) на засіданні 12 жовтня затвердив угоду між прокурором та адвокатом Олегом Горецьким, якого разом із ексголовою Верховного Суду Всеволодом Князєвим викрили на одержанні хабара у розмірі 2,7 млн. дол.

Відповідно до угоди суд визнав адвоката винним у пособництві у пропозиції службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, надати їй та третій особі неправомірну вигоду. Про це повідомила спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Вчинене ним кримінальне правопорушення передбачено ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України. Ще його звинуватили у шахрайстві за ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з вироком Олегу Горецькому суд призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі без конфіскації майна. При цьому його звільнено від відбування призначеного покарання з випробувальним строком на три роки.

За умовами угоди із САП адвокат зобов’язаний співпрацювати зі стороною звинувачення та надавати викривальні свідчення. Крім того, адвокат зобов’язаний перерахувати 21 млн грн на спеціальний рахунок до Фонду United 24 на спільний проект Генштабу ЗСУ, Держспецзв’язку та Міністерства цифрової трансформації – "Армія дронів".

Зазначається, що суму у розмірі приблизно 29 млн грн, яку вилучили під час розслідування, також буде перераховано на підтримку ЗСУ. Крім того, у порядку спеціальної конфіскації стягується 350 тис. дол.

У чому справа?

2002 року український олігарх Костянтин Жеваго придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК) у чотирьох компаній. Через 18 років колишні акціонери звернулися до господарського суду із позовом про визнання недійсним договору купівлі-продажу цінних паперів. Вони вимагали повернути акції ГЗК. Суд відмовив їм у задоволенні позовних вимог.

У 2022 році Апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів. Слідство встановило, що у березні 2023 року Жеваго вступив у змову з адвокатом Горецьким, який мав зв’язок із суддями Верховного суду. Бізнесмен не хотів втратити акцію. Хабар передавали двома траншами. У результаті Верховний Суд у квітні 2023 року ухвалив рішення на користь Живаго. 15 травня 2023 р. під час отримання другої частини грошей у розмірі 450 тис. дол. Князєва та адвоката Горецького викрили "на гарячому".

Раніше "Телеграф" писав, що НАБУ та САП завершили розслідування справи за підозрою екс-судді Верховного суду Всеволода Князєва. Йому висунули звинувачення. Дії особи кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.