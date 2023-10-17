НАБУ оголосило у розшук чинного нардепа: що стало причиною

Протягом кількох років він відмивав гроші на природному газі

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило у розшук чинного народного депутата України Ярослава Дубневича. Його підозрюють у розкраданні природного газу на суму понад 2,1 млрд. грн.

Йому також інкримінують легалізацію незаконно одержаного прибутку. Інформація про це з’явилась на офіційному сайті НАБУ.

Дії Ярослава Дубневича кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Слідство встановило, що нардеп починаючи з 2013 року до 2017-го організував схему для крадіжки газу підконтрольними йому посадовими особами Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ на суму понад 2,1 млрд гривень. Обидві електростанції уклали низку угод про закупівлю природного газу у "Нафтогазу України" за пільговою ціною. При цьому закуплене дешеве блакитне паливо учасники схеми не використовували для виробництва тепла для населення. Газ використали для виробництва електроенергії, яку продавали за ринковою ціною через підприємство "Енергоринок". За розрахунками НАБУ, учасники схеми отримали незаконний прибуток у сумі понад 3,5 млрд грн.

У відомстві повідомили, що протягом 2013-2018 років Ярослав Дубневич організував "відмивання" частини грошей — 450 млн. гривень. У схемі були задіяні фірми та офшори на Кіпрі та Маршаллових островах. Зрештою кошти повернулися до України у вигляді іноземних інвестицій для нового бізнесу у Львівській області.

Про підозру нардепа оголосили 10 жовтня. Він став шостим підозрюваним у рамках цієї справи. У НАБУ зазначили, що Дубневич не прибув на здобуття підозри. На дзвінки від детективів він також не відповідав.

Адвокати нардепа заявляли, що нічого не знають про місце перебування Дубневича. Прокурори не знайшли нардепа за жодною адресою, яка є у слідства.

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