Не хватило всего 3 голосов: какие нардепы не поддержали законопроект о деньгах на армию

Документ отправили на повторное второе чтение

Во вторник, 17 октября, Верховная Рада не смогла поддержать законопроект №10037, которым предлагается перенаправить налог на доходы физических лиц, поступающих в местные бюджеты из зарплат военных, в государственный бюджет. За принятие документа во втором чтении проголосовали только 223 народных депутата.

Чтобы набрать минимально необходимые для принятия законопроекта 226 голосов народных избранников, не хватило всего 3. Часть парламентских фракций вообще не отдала за этот документ ни одного голоса.

Так, фракция партии "Слуга народа" отдала за законопроект 171 голос. В то же время 6 нардепов от этой политической силы высказались против, а 8 воздержались от голосования.

От депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" 15 депутатов отдали голоса за документ. Фракция партии "Голос" обеспечила 10 голосов "за", 2 — воздержались.

Результаты голосования пофракционно

В депутатской группе "Восстановление Украины" законопроект поддержали 12 нардепов, а в группе "Доверие" "за" проголосовали 9 народных избранников. Кроме того, за данный документ проголосовали шесть внефракционных народных депутатов.

В свою очередь не дали ни единого голоса за законопроект народные депутаты от фракций "Европейской Солидарности", "Батькивщины" и группы "За будущее".

Проект закона "О внесении изменений в раздел VI Бюджетного кодекса Украины по обеспечению поддержки обороноспособности государства и развитию оборонно-промышленного комплекса Украины" №10037 был принят Верховной Радой в первом чтении 9 сентября.

Документом предполагалось, что с 1 октября НДФЛ от военных уходил бы не в местные бюджеты, как это было раньше. 50% средств должны поступать в Госспецсвязи, а остальные 50% — Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что украинское правительство одобрило проект закона о Государственном бюджете на 2024 год и уже направило его на рассмотрение комитета Верховной Рады.