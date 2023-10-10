Член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Украины, волонтер Дана Яровая рассказала о продолжении попыток сорвать производство ракет

Переходим снова к трагической части сериала "Особенности закупок министерства обороны" Сейчас на пальцах объясню суть сложившейся ситуации, если еще не все понятно.

Серия первая. "Юридический ликбез, или как запомнить 3 цифры"

Согласно Закону Украины "Об оборонных закупках", предел прибыли устанавливает постановление Кабинет Министров Украины. Согласно постановлению того же КМУ 363, прибыль поставщиков не может превышать:

1 процент расходов отечественного предприятия на приобретение комплектующих изделий, спецоборудования, работ у других субъектов хозяйствования.

30 процентов остальных затрат в составе производственной себестоимости.

В случае импорта – 3 процента.

Здесь все понятно?

Серия вторая. Что пошло не так ли?

В какой-то момент КМУ принимает 335 постановление с целью УСКОРИТЬ процедуру закупки в условиях военного положения, что понятно, в сфере военно-промышленного комплекса, и пропускает в калькуляции себестоимости одно слово "прибыль". Хотя и 363 постановление действует, и все законодательство Украины говорит о том, что: "целью осуществления любой предпринимательской деятельности является получение прибыли".

Серия третья. "Хождение по мукам, включаю ли все силы вселенной".

На заседании Комитет ВРУ по национальной безопасности, обороне и разведке от 23.08.2023 г. было принято решение дословно: "КМУ срочно урегулировать вопросы прибыли предприятий в сфере военно-промышленного комплекса".

Срочно ничем не кончилось.

Здесь пришлось подключить Высший орган законодательной власти Верховную Раду Украины. Текст проекта постановления был подписан всеми председателями фракций.

Текст принятого постановления.

1. Кабинету Министров Украины, гарантировать исполнителям государственных контрактов (договоров) по оборонным закупкам компенсацию всех экономически обоснованных расходов, связанных с их выполнением, а также суммы прибыли (снабженческого вознаграждения) в составе стоимости (цены) товаров, работ и услуг оборонного назначения, согласно условиям государственных контрактов (договоров).

2. Уровень прибыли в составе стоимости (цены) государственных контрактов (договоров) по оборонным закупкам определяется решениями Кабинета Министров Украины, действующими по состоянию на 24 февраля 2022 года, с учетом особенностей в пункте 3 настоящего Постановления, и не может быть уменьшен государственными заказчиками.

Точка.

Постановление проголосовано 308-ю голосами народных депутатов. То есть, Конституционным большинством, что нечасто происходит в нашей стране.

То есть на человеческий язык: и 363 постановление, где написано слово "прибыль", и 335 постановление действовали все время.

Серия четвёртая. Здесь читаем, здесь рыбу заворачиваем.

Но руководительница Государственная аудиторская служба Украины Алла Басалаева не сдается, цитирую:

"Кроме того, руководитель Госаудитслужбы отвергла обвинения о якобы препятствиях оборонным предприятиям в возможности получать доходы. Она напомнила, что с июля компаниям, заключающим контракты с Минобороны, разрешили включать прибыль в цену".

Прибыль разрешена с июля 2023 года. Что????

То есть для части исполнительной ветви власти постановление ВР к какому месту?

КМУ эй, что происходит? Почему вы не выполняете постановление ВР, или саботируете или: "а вдруг война, а мы устали?"

Эпилог. Теперь обращаюсь к вам всем. Я не в силах тегнуть всех представителей ВР, которые выполнили свой долг и решили этот вопрос, но прошу вас всех присоединиться к решению вопроса военно-промышленного комплекса и тегнуть всех депутатов, которых вы знаете, чтобы привлечь снова внимание к этой вопиющей проблеме. Ибо это вопрос нашего с вами физического выживания.

Буквально.

P.S. Кстати, Басалаева добралась до Prozorro, с претензией, что мы не публикуем все условия договора. Желательно с пунктами сдачи товара и геолокации.

Даешь возврат к прямым договорам! Так и победим.

Источник: пост Яровой в Facebook.