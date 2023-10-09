Член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Украины, волонтер Дана Яровая рассказала о продолжении попыток сорвать производство ракет

Скажу честно, этот сериал задолбал уже меня, но я не понимаю, как он не задолбал всех тех, кто несет за это ответственность и своими действиями ставит существование государства Украина под угрозу.

Так что трагическая серия культового сериала "Особенности закупок министерства обороны".

Серия первая. Краткое изложение предыдущих серий.

Помните о выводах Государственной аудиторской службы Украины, ее главу Аллу Басалаеву, и ее выводы, что доходы предприятий военно-промышленного комплекса в пределах, установленных государством, равны убыткам государства.

А также победное голосование в Верховной Раде Украины, где отмечалось, что во время действия военного положения действуют все постановления КМУ, устанавливающие возможность получения прибыли в пределах, установленных законодательством. Это постановление было проголосовано 21.09.2023 конституционным большинством!

Серия вторая. Юридический ликбез.

Согласно Конституции Украины, которую еще никто пока не отменил:

Украина является ПАРЛАМЕНТСКО-ПРЕЗИДЕНТСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ.

Согласно статье 75. Единственным органом законодательной власти в Украине является парламент – Верховная Рада Украины.

Согласно статье 85. К полномочиям Верховной Рады Украины относится, в частности, определение основ внутренней и внешней политики страны.

Согласно статье 113. Кабинет Министров Украины является высшим органом в системе органов исполнительной власти.

Кабинет Министров Украины ответственен перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтролен и подотчетен Верховной Раде.

Кабинет Министров Украины в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами Украины, а также указами Президента Украины и постановлениями Верховной Рады Украины, принятыми в соответствии с Конституцией и законами Украины.

Здесь разобрались? Пошли дальше в трагедию.

Серия третья.

Несмотря на принятое постановление, к государственному предприятию, которое включено в ракетную программу КБ "ЛУЧ", единственный выпускающий стугны, корсары, ольхи, нептуны снова пришла кто??? Правильно Госаудитслужба. И не поверите, снова с каким вопросом: прибыль в пределах, установленных государством, равна убыткам государства.

Многомиллионные претензии со стороны ГАСУ грозят полной остановкой производства, о чем КБ "ЛУЧ" сообщил в открытом письме Премьер-министру Денису Шмигалю.

"Вынуждены тратить оборотные средства на ликвидацию ракетных ударов, восстановление и замену уничтоженных или поврежденных составных частей, принятие мер релокации, дублирование и расширение производства с целью наращивания производственных мощностей, поэтому ситуация с требованиями Госаудитслужбы критическая для предприятия и вообще выживания оборонно-промышленного комплекса. Надуманные выводы ГАСУ усложняют изготовление оружия и создают угрозу нацбезопасности".

С начала полномасштабного вторжения ГАСУ устраивает проверку КБ "Луч" уже в третий раз. В третий раз, Карл!!

В сентябре парламент принял постановление №10071, обязывающее Кабмин гарантировать исполнителям государственных контрактов по оборонным закупкам компенсацию всех экономически обоснованных расходов, а также суммы прибыли.

Серия четвёртая. А что Алла Басалаева, которая уже находится в базе Миротворца?

Глава ГАСУ заявила, что все попытки производителей переложить на аудиторов ответственность условий профинансированных на 100% государственных контрактов. Таким образом, не приведут к остановке производства критических видов вооружения, включая несколько ракетных комплексов.

Она рассказала, что ГАСУ проводит ревизию КБ "Луч" по обращению правоохранительных органов.

КБ "Луч" является исполнителем отдельной ракетной и противоракетной программы, отдельно финансируемой Правительством. Поэтому выводы, сделанные Госаудитслужбой в рамках аудита Минобороны, никак не влияют на наличие финансовых ресурсов КБ "Луч" как исполнителя программы. Поэтому любые заявления, что действия Госаудитслужбы влияют на разработку ракет, манипулятивны — сказала Алла Басалаева.

Серия пятая. А что там Кабинет Министров Украины?

А КМУ прикинулся мертвым вместе с Премьер-министром, который должен выполнять Постановления Верховной Рады, вместе с Министром финансов Сергеем Марченко, в подчинении которого находится Госаудитслужба. И делает вид, что угроза работы государственной ракетной программе никоим образом не отражается на безопасности государства в целом, и каждого из нас в частности.

Серия пятая. Чем все это чревато рядовым гражданином? Или кому больше верить.

Кажется, это что-то такое далекое: ракетные программы, Игры престолов в КМУ, госпожа Басалаева. К чему к этим вопросам каждый из нас?

А здесь все просто. Против ракет, которыми посыпают наши мирные города наши враги, невозможно воевать с автоматом. Если это кому-то в КМУ или Госаудитслужбе непонятно, то у меня только один вопрос.

Уважаемая исполнительная ветвь власти, если у вас в планах сдать страну, вы об этом откровенно скажите, мы начнем двигаться в сторону границы. Потому что если так произойдет, то на территории Украины будет страна 404 и такой себе концлагерь.

И еще один вопрос ко всем правоохранительным органам.

НАБУ, Служба безопасности Украины Государственное бюро расследований вы куда смотрите в этой ситуации?

Источник: пост Яровой в Facebook