Член Громадської антикорупційної ради при Міноборони України, волонтерка Дана Ярова розповіла про продовження спроб зірвати виробництво ракет

Скажу чесно, цей серіал задовбав вже мене, але я не розумію, як він не задовбав всіх тих, які несуть за це відповідальність і своїми діями ставлять існування держави Україна під загрозу.

Тож трагічна серія культового серіалу "Особливості закупівель міністерства оборони".

Серія перша. Короткий переказ попередніх серій.

Памʼятаєте про висновки Державна аудиторська служба України, її очільницю Аллу Басалаєву, і її висновки, що прибутки підприємств військово-промислового комплексу в межах, встановлених державою, дорівнюють збиткам держави.

А також переможне голосування в Верховна Рада України, де зазначалось, що під час дії воєнного стану чинні всі постанови КМУ, які встановлюють можливість отримання прибутку в межах, встановлених законодавством. Ця постанова була проголосована 21.09.2023 конституційною більшістю!

Серія друга. Юридичний лікбез.

Згідно з Конституцією України, яку ще ніхто поки не відмінив:

Україна є ПАРЛАМЕНТСЬКО-ПРЕЗИДЕНТСЬКОЮ РЕСПУБЛІКОЮ.

Згідно статті 75. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент — Верховна Рада України.

Згідно статті 85. До повноважень Верховної Ради України належить зокрема визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики країни.

Згідно статті 113. Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади.

Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді.

Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується цією Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.

Тут розібрались? Пішли далі в трагедію.

Серія третя.

Не зважаючи на прийняту постанову, до державного підприємства, яке включене в ракетну програму КБ "ЛУЧ", який єдиний випускає стугни, корсари, вільхи, нептуни знову прийшла хто??? Правильно Держаудитслужба. І не повірите, знову з яким питанням: прибуток в межах, встановлених державою, дорівнює збиткам держави.

Багатомільйонні претензії з боку ДАСУ загрожують повною зупинкою виробництва, про що КБ "ЛУЧ" повідомив у відкритому листі до Премʼєр-міністра Дениса Шмигаля.

"Вимушені витрачати обігові кошти на ліквідацію ракетних ударів, відновлення та заміну знищених або пошкоджених складових частин, вживання заходів релокації, дублювання та розширення виробництва з метою нарощування виробничих потужностей, тож ситуація з вимогами Держаудитслужби є критичною для підприємства та взагалі виживання оборонно-промислового комплексу. Надумані висновки ДАСУ ускладнюють виготовлення зброї та створюють загрозу нацбезпеці".

Від початку повномасштабного вторгнення ДАСУ влаштовує перевірку КБ "Луч" уже втретє. Втретє, Карл!!

У вересні парламент ухвалив постанову №10071, яка зобовʼязує Кабмін гарантувати виконавцям державних контрактів з оборонних закупівель компенсацію всіх економічно обґрунтованих витрат, а також суми прибутку.

Серія четверта. А що Алла Басалаєва, яка вже знаходиться в базі Миротворець?

Очільниця ДАСУ заявила, що всі спроби виробників перекласти на аудиторів відповідальність умов профінансованих на 100% державних контрактів. Таким чином не призведуть до зупинки виробництва критичних видів озброєння, включаючи кілька ракетних комплексів.

Вона розповіла, що наразі ДАСУ проводить ревізію КБ "Луч" за зверненням правоохоронних органів.

КБ "Луч" є виконавцем окремої ракетної та протиракетної програми, що окремо фінансується Урядом. Тому висновки, зроблені Держаудитслужбою в рамках аудиту Міноборони, ніяким чином не впливають на наявність фінансових ресурсів КБ "Луч" як виконавця програми. Тож будь-які заяви, що дії Держаудитслужби впливають на розробку ракет, є маніпулятивними — сказала Алла Басалаєва.

Серія пята. А що там Кабінет Міністрів України?

А КМУ прикинувся мертвим разом з Премʼєр-міністром, який мав би виконувати Постанови Верховної Ради, разом з Міністром фінансів Сергієм Марченко, в підпорядкуванні якого знаходиться Держаудитслужба. І робить вигляд, що загроза роботи державній ракетній програмі ніяким чином не відображається на безпеці держави вцілому, і кожного з нас зокрема.

Серія пʼята. Чим все це загрожує пересічному громадянину? Чи кому більше вірити.

Здається, це щось таке далеке: ракетні програми, Гри престолів в КМУ, пані Басалаєва. До чого з цих питань кожен з нас?

А тут все просто. Проти ракет, якими посипають наші мирні міста наші вороги, неможливо воювати з автоматом. Якщо це комусь в КМУ або Держаудитслужбі незрозуміло, то в мене лише одне питання.

Шановна виконавча гілка влади, якщо у вас в планах здати країну, то ви про це відверто скажіть, ми почнемо двигати в сторону кордону. Бо якщо так станеться, то на території України буде країна 404 і такий собі концтабір.

І ще одне питання до всіх правоохоронних органів.

НАБУ, Служба безпеки України Державне бюро розслідувань ви куди дивитесь в цій ситуації?

Джерело: пост Яровий у Facebook