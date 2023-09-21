Рада скасувала висновки ДАСУ, які вимагали від оборонних підприємств повернути 2,5 млрд грн

Верховна Рада ухвалила постанову №10071, яка фактично скасовує висновки ДАСУ, згідно з якими весь прибуток всіх постачальників Міноборони — в тому числі критично важливої для фронту зброї — було розцінено як "збитки держави". "За" документ проголосували 306 народних депутатів. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив нардеп Ярослав Железняк.

ДАСУ вимагало повернути 2,5 млрд грн, стверджуючи, що в калькуляції постачальників Міноборони має бути відсутній прибуток як такий. Конфлікт тривав кілька місяців, виробники, профільні асоціації та громадськість скаржились, що українські оборонні підприємства просто банкрутять: виробництво зброї та техніки буде знищено як галузь, а виробництва зупинені.

Міністерство оборони подало позов до суду, щоб оскаржити висновки ДАСУ. Однак навіть офіційні роз'яснення Міністерства економіки, що постачальники Міноборони діяли в правовому полі і прибуток законний, ситуації не покращили.

Ухвалена парламентом, постанова №10071 зобовязала Кабінет міністрів гарантувати виконавцям державних контрактів з оборонних закупівель компенсацію всіх економічно обґрунтованих витрат, а також суми прибутку. Таким чином на законодавчому рівні питання прибутку для всіх постачальників Міноборони остаточно врегульовано.

Ініціаторкою внесення постанови була волонтерка, членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони Дана Ярова, яка понад 4 місяці докладала зусиль із розв'язання проблеми.

"На Комітеті ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки було прийнято рішення, направлене на КМУ з вимогою терміново вирішити питання. Не вирішили. Я була змушена звернутись до Давида Арахамії. І дякую йому, що з моменту мого дзвінка до моменту голосування не пройшло й 2 діб. Проєкт моєї постанови був зразу зареєстрований в секретаріаті ВРУ в день мого дзвінка. На наступний день дуже оперативно відреагував Комітет з нацбезпеки. Особлива подяка всім 16 членам комітету, які одноголосно проголосували за подання законопроєкту в Верховну Раду. Менше ніж за 2 доби ми нарешті маємо результат", — написала Ярова на своїй сторінці в Facebook.