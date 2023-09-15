Мінекономіки повністю спростувало висновки Держаудитслужби, пояснивши, чому постачальники Міноборони мають право на прибуток (документ)

Претензії ДАСУ до підприємств є безпідставними

Міністерство економіки видало роз’яснення, що постанова уряду 335 не змінювала порядок отримання прибутку в оборонних закупівлях під час воєнного стану, а отже претензії Держаудитслужби до підприємств є безпідставними.

Відповідне роз’яснення за підписом заступниці міністра Надії Бігун є в розпорядженні Цензор.НЕТ.

В цьому документі зокрема вказується, що 28 лютого 2022 року була прийнята постанова № 169 "Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану" згідно з якою на період дії правового режиму воєнного стану було спрощено порядок здійснення закупівель .

Водночас 20 березня 2022 року було прийнято постанову № 335 "Деякі питання здійснення оплати товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони в умовах воєнного стану", яка визначила особливості формування договірної ціни на підставі калькуляції витрат.

Втім вказана постанова не стосувалась поряду формування прибутку, а тільки калькуляції та скорочення документообігу.

Тоді як порядок отримання прибутку був прописаний іншою – 363-ю — постановою.

Зокрема, нею встановлено, що "прибуток у складі ціни становить 1 відсоток витрат вітчизняного суб'єкта господарювання на придбання комплектувальних виробів (напівфабрикатів), спецобладнання (спецустаткування), робіт (послуг) в інших суб'єктів господарювання та 30 відсотків решти витрат у складі виробничої собівартості товарів, робіт і послуг оборонного призначення. У розрахунку прибутку не враховуються податки та збори".

У разі ж здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом через вітчизняних суб'єктів господарювання постачальницька винагорода становить 3 відсотки вартості товарів, робіт і послуг (так звані "агентські").

У Міністерстві нагадали, що відповідно до змін до Закону "Про публічні закупівлі" та інших законодавчих актів України щодо здійснення оборонних та публічних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану" визначено право Кабінету Міністрів України визначати особливості здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану.

"Водночас порядок планування, формування, особливостей розміщення, коригування оборонних закупівель, здійснення контролю та звітування про їх виконання, а також оприлюднення інформації про оборонні закупівлі (далі — Порядок), затверджений постановою № 363 лишився чинним та не був скасований", — сказано в роз’ясненні.

"З прийняттям постанови 1275 на період дії правового режиму воєнного стану в Україні було зупинено дію пунктів 64-67 вищезазначеного порядку затвердженого постановою № 363 (відповідні норми діяли до внесення змін до постанови 1275 до останніх змін від 18 липня 2023 року)", — зазначено в документі.

Як відомо, у травні Державна аудиторська служба України завершила перевірку контрактів Міністерства оборони за 2022- початок 2023 та заявила про численні порушення на 2,5 млрд грн.

ДАСУ вирішило, що виробники, які співпрацюють з Міноборони не мали закладати прибуток у контракти з державою. При цьому відомство посилалось на 335 постанову. Після звернення Федерації роботодавців до президента Володимир Зеленський доручив Кабміну негайно вирішити ситуацію. Але Кабмін вирішив просто скасувати 335 постанову, що взагалі не вирішувало проблему. І призвело до того, що в підприємств почались проблеми з ДФС та ДБР.