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Гудименко вимагає від НАБУ порушити справу проти посадовців Держаудиторської служби

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
Військовослужбовець Юрій Гудименко Новина оновлена 14 вересня 2023, 13:00
Військовослужбовець Юрій Гудименко. Фото facebook.com/hudymenko

На його думку, Міноборони, а отже і армія можуть втратити доброчесних постачальників через дії чиновників

Голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко звернувся до Національного антикорупційного Бюро з вимогою розслідувати неправомірні рішення та дії посадовців Державної аудиторської служби (ДАСУ). Причиною цього стала постанова Кабміну, яку ДАСУ вирішила трактувати на власний розсуд і почала вимагати, постачальники Міністерства оборони повернули дохід.

Про це молодший сержант ЗСУ Юрій Гудименко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Абсолютні чорти з деяких правоохоронних структур почали добігати до постачальників Міністерства оборони і повідомляти їм, що оскільки Державна аудиторська служба України трактувала легендарну вже постанову Кабміну № 335 як таку, що забороняє підприємцям отримувати прибуток, то давайте, шановні підприємці, обирайте одне з трьох: або віддавайте ВЕСЬ прибуток, з якого вже сплачені податки, за той строк, поки діяла ця постанова; або давайте "порішаємо"; або сідайте у тюрму. Зрозуміло, як це мотивує підприємців постачати хоч щось до армії. Погано це їх мотивує. Або корупція, або тюрма, або працюйте в мінус (бо сплачені податки ніхто і ніколи не поверне, а платити працівникам треба)", — ділиться Юрій Гудименко.

заява Гудименка

За словами військового, Міністерство оборони ризикує втратити доброчесних постачальників: якщо підприємці не будуть постачати армії, то армії від цього краще не стане.

"Сама постанова №335 була виписана саме таким чином і саме з цією метою. Щоб можна було "добєжать і порєшать". Або посадити когось, хто заважає. Дуже зручна штука. Так не буде. Написав заяву до НАБУ, готую звернення до НАЗК з чіткими пропозиціями. Кабмін має негайно вирішити цю проблему. А всі "правоохоронці" – залишити це питання", — підсумував Гудименко.

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