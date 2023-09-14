Укр

Гудыменко требует от НАБУ возбудить дело против должностных лиц Госаудиторской службы

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
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Автор
Военнослужащий Юрий Гудыменко Новость обновлена 14 сентября 2023, 13:00
Военнослужащий Юрий Гудыменко. Фото facebook.com/hudymenko

По его мнению, Минобороны, а значит, и армия могут потерять добропорядочных поставщиков из-за действий чиновников

Глава ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко обратился в Национальное антикоррупционное бюро с требованием расследовать неправомерные решения и действия должностных лиц Государственной аудиторской службы (ГАСУ). Причиной этого стало постановление Кабмина, которое ГАСУ решило трактовать по собственному усмотрению и потребовало, Министерства обороны вернули доход.

Об этом младший сержант ВСУ Юрий Гудыменко сообщил на своей странице в Facebook.

"Абсолютные черти из некоторых правоохранительных структур начали бегать к поставщикам Министерства обороны и сообщать им, что поскольку Государственная аудиторская служба Украины трактовала легендарное уже постановление Кабмина № 335 как запрещающее предпринимателям получать прибыль, то давайте, уважаемые предприниматели, выбирайте одно из трех: либо отдавайте ВСЮ прибыль, с которой уже уплачены налоги, за тот срок, пока действовало это постановление, либо давайте "порешаем", либо садитесь в тюрьму. Понятно, как это мотивирует предпринимателей поставлять хоть что-то в армию. Плохо это их мотивирует. Или коррупция, или тюрьма, или работайте в минус (потому что уплаченные налоги никто и никогда не вернет, а платить работникам нужно)", — делится Юрий Гудыменко.

заявление Гудыменко

По словам военного, Министерство обороны рискует потерять добропорядочных поставщиков: если предприниматели не будут поставлять армии, то армии от этого лучше не станет.

"Самое постановление № 335 было выписано именно таким образом и именно с этой целью. Чтобы можно было "добежать и порешать". Или посадить кого-то, кто мешает. Очень удобная штука. Так не будет. Написал заявление в НАБУ, готовлю обращение в НАПК с четкими предложениями. Кабмин должен немедленно решить эту проблему. А все правоохранители — оставить этот вопрос", — подытожил Гудыменко.

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