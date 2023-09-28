Член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Украины, волонтер Дана Яровая бьет тревогу

Я думала, я закончила свой сериал "Особенности закупки в Министерстве обороны" со сменой руководства, но это был первый сезон.

Садитесь удобнее, сейчас я вас напугаю, потому что я сама напугана уже 2 недели происходящим.

В высоких кабинетах уже кровь протекает из-под двери в борьбе за должности.

Да, я видела сегодняшнее назначение, но есть одно но.

Три основных направления: тыловое обеспечение, вооружение и международное направление остаются без руководителей. Те, что были, уволены. Новых нет.

Я молчала почти 2 недели, но мы на пороге "грандиозного шухера", и я должна написать это сообщение, потому что не хочу, как каждый из вас, через 2 месяца вывозить детей за границу.

Что происходит?

По сути, работа Министерства обороны по этим направлениям: тыл, оружие, международная помощь заблокированы.

Раз.

Не производятся платежи. Конец квартала. Огромные суммы не оплачены поставщикам, а они должны зарегистрировать налоговые накладные или уплатить НДС в бюджет. Когда они это сделают, они пойдут с исками в суд на МО.

Два.

То, что мы сейчас выводим на "Прозорро" и торгуем, не имеет никакого значения. Потому что подписывать договоры некому. Доверенности на начальников департаментов истекают в конце месяца. И все мы превращаемся в тыкву.

То есть мало проторговать, но договоры еще нужно подписать и зарегистрировать в казначействе.

Три.

375-й приказ по приемке также остановлен. Осталось только подпись министра. Нету.

Четыре.

Прозорро то, что нужно спрятать по производственным мощностям, где у кого находится — что элементарно, тоже не делается.

Пять.

По оружию та же ситуация. Все заблокировано.

Шесть.

Совместными усилиями достигнуты договоренности о дополнительном выделении КМУ из резервного фонда для тылового обеспечения 2 миллиардов гривен, но пока они не могут быть использованы для формирования минимальных резервов. Ибо не у кого элементарно подписать письмо.

Семь.

Можно назначать прекрасных людей на должности, однако Министерство обороны очень специфическое министерство. Надо постоянно находиться в коммуникации с Генеральным штабом, знать, кому позвонить, с кем верифицировать и актуализировать полученные запросы. И пока человек начнет понимать процессы, пройдет какое-то время.

Восемь.

Новые профильные замы захотят заменить людей в департаментах. Окей. Это снова время. Но опять же, а подпишет ли новое лицо то, в чем не понимает? Думаю, нет.

Я могу продолжать и дальше. И говорить более ужасные вещи. И мы можем в какой-то день начинать кричать: "Наташа, вставай, мы все уронили", но будет уже поздно.

Заявки от тыла приходят каждый день. Мы работаем каждый день. Но наш труд это сейчас ноль, потому что подписать договоры некому будет все равно.

К чему это приведет? Подумайте сами.

Я хочу обратиться к господину министру и к вам, гражданам, которые меня поддерживали.

Господин министр, Рустем Умеров/Rustem Umerov я при встрече могу рассказать все риски. Мы можем найти пути их преодоления. Мы еще можем спасти ситуацию.

Давайте проведем встречу и обсудим. Потому что будет беда.

Если вы меня поддерживаете, напишите и свои пожелания господину министру.

С уважением и болью за Украину.

Ваша Дана Яровая

Источник: Facebook-страница Даны Яровой