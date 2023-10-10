Член Громадської антикорупційної ради при Міноборони України, волонтерка Дана Ярова розповіла про продовження спроб зірвати виробництво ракет

Переходимо знову до трагічної частини серіалу "Особливості закупівель міністерства оборони". Зараз на пальцях поясню суть ситуації, яка склалась, якщо ще не все зрозуміло.

Серія перша. "Юридичний лікбез, або як запамʼятати 3 цифри"

Згідно Закону України "Про оборонні закупівлі", межу прибутку встановлює постанова Кабінет Міністрів України. Згідно з постановою того самого КМУ 363, прибуток постачальників не може перевищувати:

1 відсоток витрат вітчизняного суб’єкта господарювання на придбання комплектувальних виробів, спецобладнання, робіт в інших суб’єктів господарювання.

30 відсотків решти витрат у складі виробничої собівартості.

У разі імпорту — 3 відсотки.

Тут все зрозуміло?

Серія друга. Що пішло не так?

В якийсь момент КМУ приймає 335 постанову з метою ПРИШВИДШИТИ процедуру закупівлі в умовах воєнного стану, що зрозуміло, у сфері військово-промислового комплексу, і пропускає в калькуляції собівартості одне слово "прибуток". Хоча і 363 постанова діє, і все законодавство України говорить про те, що: "метою здійснення будь-якої підприємницької діяльності є отримання прибутку".

Серія третя. Ходіння по муках, чи включаю всі сили всесвіту".

На засіданні Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки від 23.08.2023 р. було прийнято рішення дослівно: "КМУ терміново врегулювати питання прибутку підприємств у сфері військово-промислового комплексу".

Терміново нічим не закінчилось.

Тут прийшлось підключити ВИЩИЙ орган законодавчої влади Верховна Рада України. Текст проєкту постанови був підписаний всіма головами фракцій.

Текст прийнятої постанови.

1. Кабінету Міністрів України, гарантувати виконавцям державних контрактів (договорів) з оборонних закупівель компенсацію всіх економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних із їх виконанням, а також суми прибутку (постачальницької винагороди) у складі вартості (ціни) товарів, робіт і послуг оборонного призначення, відповідно до умов державних контрактів (договорів).

2. Рівень прибутку у складі вартості (ціни) державних контрактів (договорів) з оборонних закупівель визначається рішеннями Кабінету Міністрів України, які були чинними станом на 24 лютого 2022 року, з урахуванням особливостей в пункті 3 цієї Постанови, й не може бути зменшений державними замовниками.

Крапка.

Постанова проголосована 308 голосами народних депутатів. Тобто Конституційною більшістю, що нечасто відбувається в нашій країні.

Тобто на людську мову: і 363 постанова, де написане слово "прибуток", і 335 постанова діяли весь час.

Серія четверта. Тут читаємо, тут рибу завертаємо.

Але керівниця Державна аудиторська служба України Алла Басалаєва не здається, цитую:

"Окрім того, керівниця Держаудитслужби відкинула звинувачення про начебто перешкоджання оборонним підприємствам у можливості отримувати прибутки. Вона нагадала, що з липня компаніям, що укладають контракти з Міноборони, дозволили включати прибуток у ціну".

Прибуток дозволено з липня 2023 року. Шта????

Тобто для частини виконавчої гілки влади постанова ВР до якого місця?

КМУ агов, що відбувається? Чому ви не виконуєте постави ВР, чи саботуєте, чи: "а часом війна, а ми стомлені?"

Епілог. Тепер звертаюсь до вас всіх. Я не взмозі тягнути всіх представників ВР, які виконали свій обовʼязок і вирішили це питання, але прошу вас всіх долучитися до вирішення питання військово-промислового комплексу і тегнути всіх депутатів, яких ви знаєте, щоб привернути знову увагу до цієї кричущої проблеми. Бо це питання нашого з вами фізичного виживання.

Буквально.

P.S. До речі, пані Басалаєва добралась до Prozorro, з претензією, що ми не публікуємо всі умови договору. Бажано з пунктами здачі товару та геолокацію.

Даєш повернення до прямих договорів!

Так і переможемо.

Джерело: пост Яровий у Facebook.