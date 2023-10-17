Деньги на снаряды и дроны не пойдут? Рада провалила важный законопроект

Документ отправили на повторное второе чтение

Верховная Рада не одобрила во втором чтении законопроект №10037 о перенаправлении налога на доходы физических лиц, поступающих в местные бюджеты из зарплат военнослужащих, в государственный бюджет. За соответствующий документ проголосовали только 223 народных депутата.

В то же время парламентарии отправили законопроект на повторное второе чтение. Это предложение поддержали 265 нардепов.

Также народные избранники поддержали подготовку законопроекта к повторному второму чтению в сокращенные сроки.

Результаты голосования

Проект закона "О внесении изменений в раздел VI Бюджетного кодекса Украины по обеспечению поддержки обороноспособности государства и развитию оборонно-промышленного комплекса Украины" №10037 был принят Верховной Радой в первом чтении 9 сентября.

"К сожалению, парламент не поддержал перераспределение военного НДФЛ. Парламентарии решили, что брусчатка и стадионы важнее дронов и оружия для армии. Политиканство и популизм победили государственность. Но ненадолго. Будет повторное второе", – прокомментировал глава финансового ВР комитета Даниил Гетманцев.

Документом предполагалось, что с 1 октября НДФЛ от военных уходил бы не в местные бюджеты, как это было раньше. 50% средств должны были поступать в Госспецсвязи, а остальные 50% — Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что украинское правительство одобрило проект закона о Государственном бюджете на 2024 год и уже направило его на рассмотрение комитета Верховной Рады.