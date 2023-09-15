Кладоискатели: почему депутаты переживают порно и не заметили проблемы НДФЛ?

Правительство одобрило и подало в Верховную Раду изменения в Бюджетный кодекс, согласно которым с 1 октября этого года и весь 2024-й год НДФЛ, уплачиваемый военными, переходит от местных бюджетов в спецфонд государственного бюджета для производства вооружения. Логичный шаг, о котором давно говорили эксперты. Вопрос только один – почему столь важные изменения не инициирует налоговый комитет парламента?

Помните, в СМИ широко обсуждали скандалы вокруг покупки местными властями барабанов для бомбоубежищ, цветов для парков, строительства стадионов и тому подобного на фоне дефицита госбюджета за 8 месяцев 2023 года в 750 млрд грн и проблем с финансированием безопасности и обороны? Центр социально-экономических исследований CASE Украина провел дискуссию на тему "Дроны или стадионы: какие выводы из скандала о брусчатке?"

Проблема возникла из-за того, что согласно законодательству, 75% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) идет в местный бюджет и только 25% в государственный. После принятия решения об увеличении выплат военнослужащим местные общины, на территории которых зарегистрированы воинские части, получили значительный дополнительный доход в виде НДФЛ, к которому власть по справедливости не имела никакого отношения.

За 8 месяцев этого года в Украине собрано 104,5 млрд грн НДФЛ. Если в госбюджет шло не 25% как сейчас, а хотя бы 50%, то было бы почти 210 млрд грн. Это 8 месяцев. За год – 315 млрд грн. Цена вопроса – несколько сотен миллиардов грн., которые бы очень сильно пригодились нашей армии. Приблизили победу.

Другая идея — та, которую сейчас предлагает Кабмин: в бюджет (в специальный фонд) должен поступать весь НДФЛ с дохода военных. Это логично, поскольку Закон Украины об обороне ст. 9, абзац 2 четко указывает на то, что Вооруженные силы финансируются из государственного бюджета.

Возникает вопрос: почему внесением изменений в Налоговый кодекс не проникся комитет Верховной Рады по вопросам налоговой политики?

Ведь об этой проблеме в комитете хорошо знали. Глава комитета Даниил Гетманцев лично комментировал журналистам, что дополнительные поступления от НДФЛ привели к профициту местных бюджетов в 61,5 млрд грн за первые пять месяцев текущего года. И стали основным ресурсом для осуществления общинами многочисленных многомиллионных закупок.

Однако никаких шагов по изменению налоговой "нормативки", что могло бы одновременно уменьшить и большой пласт коррупции на региональном уровне, парламентарии не сделали. Ждали пока ответственность за медленное и неблагодарное с точки зрения пиара дело возьмет на себя исполнительная власть.

Народных избранников, если встать на точку зрения их личных политических интересов, можно понять: рано или поздно выборы состоятся и, возможно, по нынешней смешанной системе. А чтобы изменить законодательство, нужно остро дискутировать с местными властями. Ведь местные руководители деньги просто так из рук не выпустят.

У них для этого полно аргументов, многие из которых мы уже слышали. Например, что по закону функция местного самоуправления – обеспечение жизнедеятельности своих населенных пунктов. Надо тратиться на инфраструктуру. А то, что цветы для озеленения закупили и барабаны у бомбоубежища — так случилось, бывает.

Также некоторые местные органы власти любят подчеркивать, что сами добровольно передают часть своих средств (в том числе полученных от НДФЛ из военных) на финансирование ВСУ в бюджет как специальную субвенцию. Но, по данным "Наших денег" с начала полномасштабного вторжения и до 1 июля 2023 года местные бюджеты получили только по выплатам военнослужащим 131,78 млрд грн налога на доходы, а перечислили добровольных субвенций силовым органам через госбюджет всего 16 млрд грн.

То есть на виду был огромный финансовый ресурс, который в условиях войны уже давно можно было перераспределить на оборону и армию. Но вместо этого депутаты решили собрать дополнительные поступления из-за спорных идей налога на процентные доходы банков (5%), повышения фискальной нагрузки на легальный игорный бизнес, запрета торговли сигаретами и алкоголем в duty free и даже легализации порно.

Кстати, в списке авторов крайнего законопроекта (по порно) первой стоит фамилия заместителя председателя комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка.

Он ведет свой популярный ТГ- канал, на котором регулярно перечисляет достижения комитета. Правда, большинство цифр – это прогнозные показатели. От дополнительного налогообложения банков ждут 10 млрд. грн. в год, от запрета продажи сигарет и алкоголя в duty free 5-7 млрд. грн.

Фактический результат только от игорного бизнеса: 5,6 млрд грн налогов, в 14 раз больше, чем за аналогичный период 2022 года. Похоже, что в налоговом комитете решили пропиариться за счет этой сферы снова. И именно поэтому инициируют дополнительно к налогообложению еще один налог — теперь на ставку игрока.

Получается, что, кроме валового игрового дохода в 18%, уплачиваемого компания-организатором, а также налога на доходы физлиц тоже 18% и 1,5% военного сбора из суммы выигрыша, уплачиваемых игроком, ему придется платить еще и 18% с своей ставки. Это означает, что в случае проигрыша он получит двойной ущерб.

По мнению экономиста Бориса Кушнирука предложение абсурдно и приведет лишь к максимальной тенизации игорного бизнеса:

– Раньше как? Человек играет, делает ставку, получает, скажем, 5 тыс. грн дохода и с этой суммы платит налоги. Нет, сказали наши налоговики, и их поддержал Гетманцев, это не так, все вы неправильно понимаете. Если вы внесли, допустим, 10 тыс. грн, а доход у вас всего 5 тыс. грн, заплатить вы должны все равно с 10 тыс. грн. Если вы не выиграли ничего, потеряли, все равно нужно заплатить налог с внесенной суммы. Где логика?

Пока не обнародованы расчеты, сколько надеются привлечь в бюджет от новой схемы налогообложения гейминга. Один миллиард, два, три? При сокращении легального сегмента игорного рынка надеяться на "большие сокровища" не имеет смысла.

В общем, если посмотреть на достояние комитета вместе с еще не оправдавшимися прогнозами, речь идет о примерно 20 млрд грн дополнительных поступлений. Которые могут быть, а может и нет. В то же время, дополнительный объем НДФЛ, который мог быть направлен в госбюджет в случае инициирования изменений в законодательство о направлении в госбюджет хотя бы 50% НДФЛ, составил бы пару сотен миллиардов грн. Как говорится, почувствуйте разницу.