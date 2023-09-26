Верховная Рада при Зеленском: вице-спикер парламента перечислила плюсы и минусы этого созыва

Так сложились обстоятельства в результате выборов 2019 года

Вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк назвала преимущества и недостатки нынешнего созыва парламентариев. Минусов оказалось больше.

Об этом сообщает "Укараинскиая правда". Так, по мнению Кондратюк, наибольшим приемуществом этого парламента является его гибкость.

"Этот парламент умеет быстро адаптироваться к вызовам. Быстрое принятие законов, скорая реакция, которая только может быть – это все сюда. Конечно, мне бы хотелось, чтобы, например, больше с информационной точки зрения показывали работу Верховной Рады. Тогда, может, больше было бы доверия. А с другой стороны, "слуги народа" говорят, что чем больше показываешь парламент, тем отрицательнее отношение", — говорит она.

Одним из минусов данного созыва вице-спикер назвала "случайных людей". Она считает, что в Украине нужно более качественно подходить к вопросу обновления Рады.

"Откровенно скажу, что есть очень много случайно попавших в парламент людей или людей, которые не оправдали доверия. И, соответственно, оно отражается на всей работе парламента. Так сложились обстоятельства в результате выборов 2019 года. И возникло монобольшинство благодаря тому, что люди доверили всю власть одному человеку. Я думаю, что "слуги народа" сейчас тоже делают выводы по кадровым вопросам. Тогда люди хотели молниеносных перемен, простых решений в сложных условиях. Так и сложился этот парламент. То есть если говорить о недостатках, то я бы назвала сам состав этого парламента", — сказала Кондратюк.

Однако главным недостатком Кондратюк считает "потерю себъектности парламента".

"Мы теряем субъектность парламента, которую он всегда имел. Это также результат того, что в принципе есть большая команда, сосредоточенная на вертикали власти", — говорит вице-спикер.

Напомним Елена Кондратюк ранее давала интервью "Телеграфу". В нем она, в частности, рассказала об особенностях работы Верховной Рады во время войны.

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