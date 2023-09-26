Верховна Рада при Зеленському: віцеспікерка парламенту перерахувала плюси та мінуси цього скликання

Так склалися обставини внаслідок виборів 2019 року

Віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк назвала переваги та недоліки нинішнього скликання парламентаріїв. Мінусів виявилося більше.

Про це повідомляє "Укараїнська правда". Так, на думку Кондратюк, найбільшою перевагою цього парламенту є його гнучкість.

"Цей парламент вміє швидко адаптуватися до викликів. Швидке прийняття законів, швидка реакція, яка тільки може бути – це все сюди. Звісно, мені хотілося би, щоб, наприклад, більше з інформаційної точки зору показували роботу Верховної Ради. Тоді, може, більше було б і довіри. А з іншого боку, "слуги народу" кажуть, що чим більше показуєш парламент, тим більш негативне відношення", — каже вона.

Одним із мінусів даного скликання віце-спікер назвала "випадкових людей". Вона вважає, що в Україні потрібно якісніше підходити до питання оновлення Ради.

"Відверто скажу, що є дуже багато людей, які випадково потрапили в парламент, або людей, які не виправдали довіри. І, відповідно, воно відображається на всій роботі парламенту. Так склалися обставини внаслідок виборів 2019 року. І виникла монобільшість завдяки тому, що люди довірили всю владу одній людині. Я думаю, що "слуги народу" зараз теж роблять висновки по кадрових питаннях. Тоді люди хотіли блискавичних змін, простих рішень у складних умовах. Так і склався цей парламент. Тобто якщо говорити про вади, то я би назвала сам склад цього парламенту", — сказала Кондратюк.

Однак головним недоліком Кондратюк вважає "втрату себ’єктності парламенту".

"Ми втрачаємо суб'єктність парламенту, яку він завжди мав. Це також наслідок того, що в принципі є велика команда, зосереджена на вертикалі влади", — каже віцеспікерка.

Нагадаємо, Олена Кондратюк раніше давала інтерв'ю "Телеграфу". У ньому вона, зокрема, розповіла про особливості роботи Верховної Ради під час війни.

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