Гроші на снаряди та дрони не підуть? Рада провалила важливий законопроект

Документ відправили на повторне друге читання

Верховна Рада не схвалила у другому читанні законопроект №10037 щодо перенаправлення податку на доходи фізичних осіб, що надходять до місцевих бюджетів з зарплат військовослужбовців, до державного бюджету. За відповідний документ проголосували лише 223 народних депутатів.

Водночас парламентарії відправили законопроект на повторне друге читання. Цю пропозицію підтримали 265 нардепів.

Також народні обранці підтримали підготовку законопроекту до повторного другого читання у скорочені терміни.

Результати голосування

Проект закону "Про внесення змін до розділу VI Бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу України" №10037 було прийнято Верховною Радою у першому читанні 9 вересня.

"На жаль, парламент не підтримав перерозподіл військового ПДФО. Парламентарі вирішили, що бруківка і стадіони важливіші за дрони і зброя для армії. Політиканство та популізм перемогли державництво. Але ненадовго. Буде повторне друге", – прокоментував глава фінансового комітету Данило Гетманцев.

Документом передбачалося, що з 1 жовтня ПДФО від військових йшов би не в місцеві бюджети, як це було раніше. 50% коштів мали надходити до Держспецзвʼязку, а інші 50% — Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що український уряд схвалив проект закону про Державний бюджет на 2024 рік і вже направив його на розгляд комітету Верховної Ради.