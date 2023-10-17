Не вистачило всього 3 голосів: які нардепи не підтримали законопроект про гроші на армію

Документ відправили на повторне друге читання

У вівторок, 17 жовтня, Верховна Рада не змогла підтримати законопроект №10037, яким пропонується перенаправити податок на доходи фізичних осіб, що надходять до місцевих бюджетів з зарплат військових, до державного бюджету. За прийняття документа у другому читанні проголосували лише 223 народних депутатів.

Щоб набрати мінімально необхідні для ухвалення законопроекту 226 голосів народних обранців, не вистачило всього 3. Частина парламентських фракцій взагалі не віддала за даний документ жодного голосу.

Так, фракція партії "Слуга народу" віддала за законопроект 171 голос. Водночас 6 нардепів від цієї політичної сили висловились проти, а 8 — утримались від голосування.

Від депутатської групи "Платформа за життя та мир" 15 депутатів віддали голоси за документ. Фракція партії "Голос" забезпечила 10 голосів "за", 2 — утримались.

Результати голосування пофракційно

У депутатській групі "Відновлення України" законопроект підтримали 12 нардепів, а у групі "Довіра" "за" проголосували 9 народних обранців. Крім того, за даний документ проголосували 6 позафракційних народних депутатів.

Своєю чергою не дали жодного голосу за законопроект народні депутати від фракцій "Європейської Солідарності", "Батьківщини" та групи "За майбутнє".

Проект закону "Про внесення змін до розділу VI Бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу України" №10037 було прийнято Верховною Радою у першому читанні 9 вересня.

Документом передбачалося, що з 1 жовтня ПДФО від військових йшов би не в місцеві бюджети, як це було раніше. 50% коштів мали надходити до Держспецзвʼязку, а інші 50% — Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що український уряд схвалив проект закону про Державний бюджет на 2024 рік і вже направив його на розгляд комітету Верховної Ради.