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В Украине ЛГБТ приравняли к педофилам и хотят штрафовать: детали

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Марш равенства в Киеве. Новость обновлена 23 ноября 2021, 14:37
Марш равенства в Киеве.

Законопроекты зарегистрированы и поданы на ознакомление в Верховной Раде.

Книги и фильмы о гомосексуалистах, продукция с символикой ЛГБТ и проведение маршей равенства хотят запретить в Украине как пропаганду гомосексуализма. Три соответствующих законопроекта в защиту конституционного определения семьи в Верховную Раду подали депутаты партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу, Анатолий Драбовский, Сергей Кузьминых, Артем Культенко и нардеп из группы "Партия "За майбутне" Витор Мялик. 

Тексты опубликованы на сайте Верховной Рады. Это проекты 6325-27. 

Авторы сравняли гомосексуализм и трансгендерность с педофилией и предложили штрафы за их пропаганду. Они предложили дополнить админкодекс соответствующей статьей. 

Как педофилию они определяют отношения между совершеннолетним и человеком, не достигшим 16 лет. 

К видам пропаганды относят:

  • публичное признание педофилии одним из вариантов нормы 
  • реклама педофилии, осуществляемой через СМИ, книги, плакаты или лозунги
  • отрицание вреда для пострадавших детей 
  • изготовление, распространение и демонстрация видео (в том числе кино и мультфильмов) с сексуальными отношениями между взрослым и ребенком до 16 лет. 

В тексте проекта гомосексуализм определен как сексуальные отношения между людьми одного пола.

Под пропагандой понимают:

  • изготовление, распространение и использование вещей с ЛГБТ-символикой
  • публичное признание гомосексуализма одним из вариантов нормы и призыв к заключению однополых или других браков, не упомянутых в Конституции, через СМИ, книги или другие материалы
  • создание такой продукции и видео про отношения между людьми одного пола с сексуальным характером. 

Досталось и трансгендерности. Ее назвали трансгендеризмом и описали как несоответствие идентичности биологическому полу. 

К видам пропаганды отнесли:

  • рекламу смены пола
  • признание вариантом нормы 
  • рекламу трансгендерности с помощью лозунгов, плакатов, книг и СМИ. 

За такие виды "пропаганды" депутаты предлагают штрафовать от 17 до 51 тысячи грн (1000-3000 необлагаемых налогом минимумов дохода). Больший штраф — для юридических лиц. При повторном нарушении в течение года от 51 тысячи до 85. 

Для чиновников и должностных лиц такая "пропаганда" будет стоить дороже — 85 тысяч гривен. 

Ранее "Телеграф" писал, что в Николаеве учителей призывали к толерантности к ученикам с нетрадиционной ориентацией

Теги:
#ЛГБТ #Педофилия #Пропаганда #Гомосексуализм
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