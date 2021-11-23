В Украине ЛГБТ приравняли к педофилам и хотят штрафовать: детали
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Законопроекты зарегистрированы и поданы на ознакомление в Верховной Раде.
Книги и фильмы о гомосексуалистах, продукция с символикой ЛГБТ и проведение маршей равенства хотят запретить в Украине как пропаганду гомосексуализма. Три соответствующих законопроекта в защиту конституционного определения семьи в Верховную Раду подали депутаты партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу, Анатолий Драбовский, Сергей Кузьминых, Артем Культенко и нардеп из группы "Партия "За майбутне" Витор Мялик.
Тексты опубликованы на сайте Верховной Рады. Это проекты 6325-27.
Авторы сравняли гомосексуализм и трансгендерность с педофилией и предложили штрафы за их пропаганду. Они предложили дополнить админкодекс соответствующей статьей.
Как педофилию они определяют отношения между совершеннолетним и человеком, не достигшим 16 лет.
К видам пропаганды относят:
- публичное признание педофилии одним из вариантов нормы
- реклама педофилии, осуществляемой через СМИ, книги, плакаты или лозунги
- отрицание вреда для пострадавших детей
- изготовление, распространение и демонстрация видео (в том числе кино и мультфильмов) с сексуальными отношениями между взрослым и ребенком до 16 лет.
В тексте проекта гомосексуализм определен как сексуальные отношения между людьми одного пола.
Под пропагандой понимают:
- изготовление, распространение и использование вещей с ЛГБТ-символикой
- публичное признание гомосексуализма одним из вариантов нормы и призыв к заключению однополых или других браков, не упомянутых в Конституции, через СМИ, книги или другие материалы
- создание такой продукции и видео про отношения между людьми одного пола с сексуальным характером.
Досталось и трансгендерности. Ее назвали трансгендеризмом и описали как несоответствие идентичности биологическому полу.
К видам пропаганды отнесли:
- рекламу смены пола
- признание вариантом нормы
- рекламу трансгендерности с помощью лозунгов, плакатов, книг и СМИ.
За такие виды "пропаганды" депутаты предлагают штрафовать от 17 до 51 тысячи грн (1000-3000 необлагаемых налогом минимумов дохода). Больший штраф — для юридических лиц. При повторном нарушении в течение года от 51 тысячи до 85.
Для чиновников и должностных лиц такая "пропаганда" будет стоить дороже — 85 тысяч гривен.
Ранее "Телеграф" писал, что в Николаеве учителей призывали к толерантности к ученикам с нетрадиционной ориентацией.
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