Укр

"Ваш ученик — гей?": в Николаеве учителей оригинально призывают к ЛГБТ-толерантности (фото)

Автор
Елена Вечканова
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Автор
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Николаевским учителям предлагают корректней относится к сексуальной ориентации своих учеников
Николаевским учителям предлагают корректней относится к сексуальной ориентации своих учеников

Компания, разместившая билборды, является содружеством родителей ЛГБТ-детей

В первые дни октября на улицах Николаева появились билборды с необычным обращением к учителям. Главный посыл размещенных посланий — терпимое отношение к представителям ЛГБТ-общества среди школьников.

Новость сообщает местное издание "НикВести".

Раньше всех появился билборд, "вопрошающий" у педагогов, является ли их ученица лесбиянкой. Как удалось заснять очевидцам, подобный плакат украсил одну из улиц в Корабельном районе Николаева.

Также схожие борды с надписями "Ваш ученик гей?" и "Ваш ученик трансгендер?" были размещены в других кварталах города.

Кроме вызывающих надписей, явно подчеркивающими обращение к работникам сферы образования, на плакатах размещен веб-адрес общественной организации TERGO. Её представители предлагают всем желающим учителям помочь преодолеть стереотипные взгляды на ЛГБТ-сообщество. Для этого в организации создали целый курс толерантности к представителям гомосексуальной ориентации, включая несовершеннолетних.

Сообщается, что TERGO изначально являлось содружеством родителей, чьи дети признались в принадлежности к ЛГБТ-обществу. Его основали еще в 2013 году в Киеве. С тех пор общественная организация объединяет не только родных, но и друзей, а также активистов, поддерживающих гомосексуалов и отстаивающих их права.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве прошел масштабный марш представителей ЛГБТ-сообщества. По предварительным оценкам, в нем участвовали около 5 тысяч человек.

Также мы рассказывали, каким образом к шествию в столице был причастен Владимир Путин.

Теги:
#Украина #Николаев #ЛГБТ #Учителя #ЛГБТ-общество #Толерантность
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