"Ваш учень — гей?": у Миколаєві вчителів оригінально закликають до ЛГБТ-толерантності (фото)

Компанія, котра розмістила білборди, є співдружністю батьків ЛГБТ-дітей

У перші дні жовтня на вулицях Миколаєва з’явилися білборди із незвичним зверненням до вчителів. Головний посил розміщених послань — терпиме ставлення до представників ЛГБТ-суспільства серед школярів.

Новина повідомляє місцеве видання "НикВести".

Раніше всіх з’явився білборд, який "запитує" у педагогів, чи є їхня учениця лесбійкою. Як вдалося зняти очевидцям, подібний плакат прикрасив одну із вулиць у Корабельному районі Миколаєва.

Також схожі борди з написами "Ваш учень гей?" і "Ваш учень трансгендер?" були розміщені в інших кварталах міста.

Крім викликають написів, котрі явно підкреслюють звернення до працівників сфери освіти, на плакатах розміщено веб-адресу громадської організації TERGO. Її представники пропонують всім бажаючим вчителям допомогти подолати стереотипні погляди на ЛГБТ-спільноту. Для цього в організації створили цілий курс толерантності до представників гомосексуальної орієнтації, включаючи неповнолітніх.

Повідомляється, що TERGO початково було співтовариством батьків, чиї діти зізналися в приналежності до ЛГБТ-суспільства. Його заснували ще в 2013 році у Києві. З того часу громадська організація об’єднує не тільки рідних, а й друзів та активістів, які підтримують гомосексуалів і відстоюють їхні права.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в Києві пройшов масштабний марш представників ЛГБТ-спільноти. За попередніми оцінками, в ньому брали участь близько 5 тисяч осіб.

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