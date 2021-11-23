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В Україні ЛГБТ прирівняли до педофілів та хочуть штрафувати: деталі

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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Марш рівності у Києві.
Марш рівності у Києві.

Законопроєкти зареєстровані та надані на ознайомлення у Верховній Раді.

Книги та фільми про гомосексуалістів, продукцію із символікою ЛГБТ та проведення маршів рівності хочуть заборонити в Україні як пропаганду гомосексуалізму. Три відповідні законопроєкти на захист конституційного визначення сім’ї у Верховну Раду подали депутати партії "Слуга народу" Георгій Мазурашу, Анатолій Драбовський, Сергій Кузьміних, Артем Культенко та нардеп із групи "Партія "За майбутнє" Вітор Мʼялик.

Тексти опубліковано на сайті Верховної Ради. Це проєкти 6325-27.

Автори зрівняли гомосексуалізм та трансгендерність із педофілією та запропонували штрафи за їх пропаганду. Вони запропонували доповнити адмінкодекс відповідною статтею.

Як педофілію вони визначають відносини між повнолітнім і людиною, яка не досягла 16 років.

До видів пропаганди відносять:

  • публічне визнання педофілії одним із варіантів норми
  • реклама педофілії, що здійснюється через ЗМІ, книги, плакати чи гасла
  • заперечення шкоди для постраждалих дітей
  • виготовлення, розповсюдження та демонстрація відео (у тому числі кіно та мультфільмів) із сексуальними стосунками між дорослим та дитиною до 16 років.

У тексті проєкту гомосексуалізм визначено як сексуальні стосунки людей однієї статі.

Під пропагандою розуміють:

  • виготовлення, розповсюдження та використання речей з ЛГБТ-символікою
  • публічне визнання гомосексуалізму одним із варіантів норми та заклик до укладення одностатевих чи інших шлюбів, не згаданих у Конституції, через ЗМІ, книги чи інші матеріали
  • створення такої продукції та відео про відносини між людьми однієї статі із сексуальним характером.

Дісталося і трансгендерності. Її назвали трансгендеризмом та описали як невідповідність ідентичності біологічній статі.

До видів пропаганди віднесли:

  • рекламу зміни статі
  • визнання варіантом норми
  • рекламу трансгендерності за допомогою гасел, плакатів, книг та ЗМІ.

За такі види "пропаганди" депутати пропонують штрафувати від 17 до 51 тисяч грн (1000-3000 неоподатковуваних мінімумів доходу). Більший штраф – для юридичних осіб. За повторного порушення протягом року від 51 тисячі до 85.

Для чиновників та посадових осіб така "пропаганда" коштуватиме дорожче — 85 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" писав, що у Миколаєві вчителів закликали до толерантності до учнів з нетрадиційною орієнтацією.

Теги:
#ЛГБТ #Педофілія #Пропаганда #Гомосексуалізм
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