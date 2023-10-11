Скандальний ресторан у Києві демонтує незаконну прибудову (фото)

У мережі неоднозначно відреагували на цю подію

У Києві демонтують літню терасу у ресторані Boho. Власник закладу пообіцяв її прибрати, як тільки дізнався, що вона є незаконною.

Про це повідомив журналіст Михайло Ткач. Він опублікував фото, на яких видно, як робітники розбирають терасу. У комменатрях під постом припустили, що її прибирають через похолодання, а навесні вона знову "виросте" на колишньому місці.

Минулого тижня стало відомо, що літній майданчик ресторану Boho не є тимчасовою конструкцією, а містить ознаки капітальної споруди. Влада столиці видала розпорядження на демонтаж. Власник, ФОП Ростислав Ручко, заявив, що до 15 жовтня ресторан самотужки демонтує незаконну споруду.

Йдеться про ресторан, що розташований на вулиці Федорова у Києві. Цей заклад вважається одним з елітних, а також має скандальну репутацію. Річ у тому, що ресторан працює у комендантську годину, про що також розповідали журналісти "УП" у своєму розслідуванні.

Вони тричі дзвонили до поліції, але затримали порушників комендантської години лише з другого разу. Проте згодом одного затриманого хлопця правоохоронці привезли назад під ресторан. Закривається заклад близько 05:00 – саме в цей час було помічено, що відвідувачі почали масово залишати заклад. Інформацію про те, що Boho порушує комендантську годину, підтверджують інші ресторатори та навіть таксисти, які регулярно підвозять сюди людей.

У мережі неоднозначно відреагували на демонатж незаконної споруди. Хтось зрадів цьому, а хтось вважає, що прибирають його через настання холодів, а щойно потеплішає, незаконна літня тераса повернеться на місце.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що кафе у Києві встановило літній майданчик, незаконно вкравши частину тротуару. Людям не було де пройти.