Скандальный ресторан в Киеве демонтирует незаконную пристройку (фото)

В сети неоднозначно отреагировали на это событие

В Киеве демонтируют летнюю терассу в ресторане Boho. Владелец заведения пообещал ее убрать, как только узнал, что она незаконная.

Об этом сообщил журналист Михаил Ткач. Он опубликовал фото, на которых видно, как рабочие разбирают терассу. В комментариях под постом предположили, что ее убирают из-за похолодания, а весной она снова "вырастет" на прежнем месте.

На прошлой неделе стало известно, что летняя площадка ресторана Boho не временная конструкция, а содержит признаки капитального сооружения. Власти столицы выдали распоряжение на демонтаж. Владелец, ФОП Ростислав Ручко, заявил, что до 15 октября ресторан своими силами демонтирует незаконную постройку.

Речь идет о ресторане, который расположен на улице Федорова в Киеве. Это заведение считается одним из элитных, а также имеет скандальную репутацию. Дело в том, что ресторан работает в комендантский час, о чем также рассказывали журналисты "УП" в своем расследовании.

Они трижды звонили в полицию, но задержали нарушителей комендантского часа лишь со второго раза. Однако спустя время одного задержанного парня правоохранители привезли обратно под ресторан. Закрывается заведение около 05:00 — именно в это время было замечено, что посетители начали массово покидать заведение. Информацию о том, что Boho нарушает комендантский час подтверждают другие рестораторы и даже таксисты, которые регулярно подвозят сюда людей.

В сети неоднозначно отреагировали на демонатж незаконного сооружения. Кто-то обрадовался этому, а кто-то считает, что убирают его из-за наступления холодов, а как только потеплеет, незаконная летняя терасса вернется на место.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что кафе в Киеве установило летнюю площадку, незаконно украв часть тротуара. Людям негде было пройти.