Зеленые зоны и асфальт вместо МАФов: в Киеве снесли более 10 тыс. киосков

Некоторые владельцы временных сооружений тоже участвуют в демонтажах

В Киеве работники коммунальных служб продолжают очистку города от незаконных малых архитектурных форм (МАФов). С начала этого года во всех районах города благоустройцы демонтировали более тысячи незаконных временных сооружений.

Об этом по информационному запросу "Телеграфу" сообщили в Департаменте городского благоустройства КГГА.

"За первое полугодие 2023 года в Киеве демонтировали 1083 элемента благоустройства. В течение 2022 года демонтировали 2578 элементов благоустройства и в течение 2021 года — 6535 элементов благоустройства соответственно. Стоимость каждого демонтажа отличается, поскольку зависит от следующих факторов: спецтехники, которая привлекается к процессу, количества специалистов и времени, потраченного на демонтаж", – проинформировал и.о. первого заместителя директора Департамента Александр Байбаков.

По его словам , согласно Правилам благоустройства города Киева, после демонтажа балансодержатели проводят работы по благоустройству, а именно — уборку, асфальтирование и озеленение территории.

Байбаков также уточнил, что с начала 2023 года возле метро "Шулявская" в Шевченковском районе столицы в общей сложности убрали 28 элементов благоустройства. Демонтажные работы выполнили специалисты коммунального предприятия "Киевблагоустройство" во исполнение поручений Департамента и вместе с отдельными собственниками, которые вовремя отреагировали на требования предписаний и самостоятельно убрали свои временные сооружения.

Таким образом, получается, что за 2,5 года в столице демонтировали 10 196 МАФов.

Как сообщалось, после демонтажа киосков на Шулявке, стоявших там еще с 1990-х, коммунальщики начали обустраивать сквер с лавочками и клумбы.

Также "Телеграф" писал, что суд в Киеве обязал снести с территории между фундаментом Десятинной церкви и Музеем истории Украины храм УПЦ МП, который от незаконного синего киоска из клеенки перерос во что-то похожее на церковь.