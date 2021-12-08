Укр

Битва за киоск с шаурмой: в Киеве жестоко избили коммунальщиков, которые демонтировали ларек

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
87
В Киеве демонтируют киоск с шаурмой Новость обновлена 08 декабря 2021, 23:21
В Киеве демонтируют киоск с шаурмой

Владельцы киоска напали на коммунальщиков с оружием и порезали колеса на спецтехнике

В Киеве на улице Пасхалина несколько мужчин напали на представителей коммунального предприятия "Киевблагоустройство" во время демонтажа торгового киоска по продаже шаурмы.

Об инциденте, произошедшем недалеко от Дарницкого вокзала, в среду, 8 декабря, сообщила пресс-служба Киевского городского совета.

По имеющейся информации, владельцы нескольких столичных незаконных сооружений, расположенных на ул. Пасхалина разрезали шины на колесах спецтехники и избили коммунальщиков, угрожая им оружием.

Как сообщает издание Сегодня, нападение было устроено гражданами "восточной наружности", которые явно были недовольны тем, что представители коммунальной организации демонтируют их киоск по продаже быстрой еды.

Нападавшие были задержаны. Сейчас по факту нападения правоохранительные органы приступили к производству в рамках Уголовного кодекса Украины.

Отметим также, что в пресс-центре КГГА рассказали, что у нападающих нет разрешительных документов на продажу. Их уже неоднократно предупреждали о необходимости прекращения торговли, но указанное распоряжение игнорировали.

Внимание, видео по ссылке содержит ненормативную лексику и сцены насилия.

Напомним так же, как неподалеку от столицы гражданин иностранной страны на скорости снес киоск по продаже билетов. К счастью, находившиеся рядом люди успели разбежаться в разные стороны, поэтому никто в результате ДТП не пострадал.

Теги:
#Драка #КГГА #Шаурма #МАФ #Демонтаж #Киоск #Киевблагоустройство #Київ
Чепирование людей могут начать со следующего года
Общество
Илон Маск готов чипировать людей уже со следующего года: кому и от чего это поможет
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Чепирование людей могут начать со следующего года
Илон Маск готов чипировать людей уже со следующего года: кому и от чего это поможет
Дата публикации
Категория
В ВРУ хотят приобщить 16-летних к политической жизни страны
В Украине хотят разрешить баллотироваться и вступать в партии подросткам: подробности
Дата публикации
Категория
Героя знаем, но не в лицо
Александр "Редут" Трепак - настоящий герой российско-украинской войны, которого… не знали в лицо
Дата публикации
Категория
Байден впервые заговорил об итогах беседы с Путиным
Американские военные не будут воевать за Украину — Байден
Дата публикации
Категория
Издание оценило влиятельность представителей власти и оппозиции
Топ-20 политиков Украины по версии "Телеграфа": рейтинг 2021 года