Битва за киоск с шаурмой: в Киеве жестоко избили коммунальщиков, которые демонтировали ларек

Владельцы киоска напали на коммунальщиков с оружием и порезали колеса на спецтехнике

В Киеве на улице Пасхалина несколько мужчин напали на представителей коммунального предприятия "Киевблагоустройство" во время демонтажа торгового киоска по продаже шаурмы.

Об инциденте, произошедшем недалеко от Дарницкого вокзала, в среду, 8 декабря, сообщила пресс-служба Киевского городского совета.

По имеющейся информации, владельцы нескольких столичных незаконных сооружений, расположенных на ул. Пасхалина разрезали шины на колесах спецтехники и избили коммунальщиков, угрожая им оружием.

Как сообщает издание Сегодня, нападение было устроено гражданами "восточной наружности", которые явно были недовольны тем, что представители коммунальной организации демонтируют их киоск по продаже быстрой еды.

Нападавшие были задержаны. Сейчас по факту нападения правоохранительные органы приступили к производству в рамках Уголовного кодекса Украины.

Отметим также, что в пресс-центре КГГА рассказали, что у нападающих нет разрешительных документов на продажу. Их уже неоднократно предупреждали о необходимости прекращения торговли, но указанное распоряжение игнорировали.

Внимание, видео по ссылке содержит ненормативную лексику и сцены насилия.

Напомним так же, как неподалеку от столицы гражданин иностранной страны на скорости снес киоск по продаже билетов. К счастью, находившиеся рядом люди успели разбежаться в разные стороны, поэтому никто в результате ДТП не пострадал.