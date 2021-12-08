Битва за кіоск із шаурмою: у Києві жорстоко побили комунальників, які демонтували торгівельну палатку

Власники кіоску напали на комунальників зі зброєю і порізали колеса на спецтехніці

У Києві на вулиці Пасхаліна кілька чоловіків наскочили на представників комунального підприємства "Київблагоустрій" під час демонтажу торговельного контейнера з продажу шаурми.

Про інцидент, який стався неподалік Дарницького вокзалу у середу, 8 грудня, повідомила пресслужба Київської міської ради.

За наявною інформацією, власники кількох столичних незаконних споруд, які розташовані на вул. Пасхаліна, розрізали шини на колесах спецтехніки і побили комунальників, погрожуючи їм зброєю.

Як повідомляє видання "Сегодня", напад було влаштовано громадянами східної зовнішності, які вочевидь були незадоволені тим, що представники комунальної організації демонтують їх кіоск з продажу швидкої їжі.

Нападники були затримані. Зараз за фактом нападу правоохоронні органи розпочали провадження в рамках Кримінального кодексу України.

Відзначимо також, що у пресцентрі КМДА розповіли, що нападники не мають дозвільних документів на продаж. Їх вже неодноразово попереджали про необхідність припинення торгівлі, але вони вказане розпорядження ігнорували.

Увага, відео за посиланням містить ненормативну лексику і сцени насильства!

Нагадаємо також, як неподалік від столиці громадянин іноземної країни на швидкості зніс кіоск з продажу квитків. На щастя, люди, які знаходились поряд, встигли розбігтися в різні сторони, тож ніхто в результаті ДТП не постраждав.