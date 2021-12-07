Люди дивом встигли відскочити: іноземець на швидкості протаранив кіоск під Києвом (відео моменту)

Причини аварії встановить слідство

Вдень у вівторок, 7 грудня, у Нових Петрівцях Київської області громадянин Саудівської Аравії на швидкості зніс кіоск із продажу квитків у Межигір’я, при цьому люди ледве встигли відскочити убік з-під коліс.

Фото з місця подій та відео моменту опублікувала Національна поліція Київської області, повідомляє "Телеграф".

Наголошується, що інцидент трапився близько 13:00 біля входу на територію національного парку "Межигір’я".

Межигір’я знаходиться неподалік від Києва

На відео з камер видно, як білий Volkswagen Passat зносить огороджувальний блок та влітає в кіоск з продажу квитків. Декілька людей стояли біля нього, але вчасно почули шум і встигли відстрибнути.

Від сили удару будова з’їхала у бік метра на півтора.

На місці працювали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група Вишгородського управління поліції.

В аварії дивом ніхто не постраждав

За попередніми даними, водій не впорався з керуванням транспортним засобом. Чи був він п’яний, – не повідомляється.

Авто завдало значної шкоди

Як повідомляв "Телеграф", сьогодні у Чернігівській області в аварії з маршруткою загинули 13 українців, ще семеро перебувають у критичному стані.