Люди дивом встигли відскочити: іноземець на швидкості протаранив кіоск під Києвом (відео моменту)
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Причини аварії встановить слідство
Вдень у вівторок, 7 грудня, у Нових Петрівцях Київської області громадянин Саудівської Аравії на швидкості зніс кіоск із продажу квитків у Межигір’я, при цьому люди ледве встигли відскочити убік з-під коліс.
Фото з місця подій та відео моменту опублікувала Національна поліція Київської області, повідомляє "Телеграф".
Наголошується, що інцидент трапився близько 13:00 біля входу на територію національного парку "Межигір’я".
На відео з камер видно, як білий Volkswagen Passat зносить огороджувальний блок та влітає в кіоск з продажу квитків. Декілька людей стояли біля нього, але вчасно почули шум і встигли відстрибнути.
Від сили удару будова з’їхала у бік метра на півтора.
На місці працювали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група Вишгородського управління поліції.
За попередніми даними, водій не впорався з керуванням транспортним засобом. Чи був він п’яний, – не повідомляється.
Як повідомляв "Телеграф", сьогодні у Чернігівській області в аварії з маршруткою загинули 13 українців, ще семеро перебувають у критичному стані.
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