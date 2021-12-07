Люди чудом успели отскочить: иностранец на скорости протаранил киоск под Киевом (видео момента)

Причины аварии установит следствие

Днем во вторник, 7 декабря, в Новых Петровцах Киевской области гражданин Саудовской Аравии на скорости снес киоск по продаже билетов в Межигорье, при этом люди едва успели отскочить в сторону из-под колёс.

Фото с места событий и видео момента опубликовала Национальная полиция Киевской области, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что инцидент случился около 13:00 у входа на территорию национального парка "Межигорье".

Межигорье находится неподалеку от границы Киева

На видео с камер видно, как белый Volkswagen Passat сносит оградительный блок и влетает в киоск по продаже билетов. Несколько человек стояли возле него, но вовремя услышали шум и успели отпрыгнуть.

От силы удара строение съехало в сторону метра на полтора.

На месте работали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа Вышгородского управления полиции.

В аварии чудом никто не пострадал

По предварительным данным, водитель не справился с управлением транспортным средством. Был ли он пьян, — не сообщается.

Авто нанесло значительный ущерб

Как сообщал "Телеграф", сегодня в Черниговской области в аварии с маршруткой погибли 13 украинцев, еще семеро находятся в критическом состоянии.