Зелені зони і асфальт замість МАФів: у Києві знесли понад 10 тис. кіосків

Дехто з власників тимчасових споруд теж бере участь у демонтажах

У Києві працівники комунальних служб продовжують зачистку міста від незаконних малих архітектурних форм (МАФів). З початку цього року у всіх районах міста благоустріївці демонтували більше тисячі незаконних тимчасових споруд.

Про це на інформаційний запит "Телеграфу" повідомили в Департаменті міського благоустрою КМДА.

"За перше півріччя 2023 року у Києві було демонтовано 1083 елементи благоустрою. Протягом 2022 року демонтовано 2578 елементів благоустрою та протягом 2021 року — 6535 елементів благоустрою відповідно. Демонтажі проводяться у всіх районах столиці. Вартість кожного демонтажу відрізняється, оскільки залежить від наступних чинників: спецтехніки, що залучена в процесі, кількості фахівців та часу, витраченого на демонтаж", — проінформував в.о. першого заступника директора Департаменту Олександр Байбаков.

За його словами, відповідно до Правил благоустрою міста Києва, після демонтажу балансоутримувачі проводять роботи з благоустрою, а саме — прибирання, асфальтування та озеленення території.

Байбаков також уточнив, що з початку 2023 року біля метро "Шулявська" в Шевченківському районі столиці загалом прибрали 28 елементів благоустрою. Демонтажні роботи виконали фахівці комунального підприємства "Київблагоустрій" на виконання доручень Департаменту та разом з окремими власниками, які вчасно відреагували на вимоги приписів та самостійно прибрали свої тимчасові споруди.

Таким чином виходить, що за 2,5 року у столиці демонтували 10 196 МАФів.

Як повідомлялось, після демонтажу кіосків на Шулявці, які стояли там ще з 1990-х, комунальники почали облаштовувати сквер з лавочками та клумби.

Також "Телеграф" писав, що суд у Києві зобов’язав знести з території між фундаментом Десятинної церкви та музеєм історії України храм УПЦ МП, який від незаконного синього кіоску з клейонки переріс у щось схоже на церкву.