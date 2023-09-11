Почему в Киеве не снесли памятники Пушкину и Щорсу: Минкульт дал оригинальный ответ

Как и в советское время, бал в украинской столице правит всесильная бюрократия

На сегодняшний день вопрос дерусификации и декоммунизации некоторых памятников в Киеве затормозился из-за нового обстоятельства. Как оказалось, для сноса монументов российскому поэту Александру Пушкину и красному комдиву Николаю Щорсу необходимо соответствующее обращение от военной администрации в Министерство культуры и информационной политики (МКИП). Об этом в ответе на информационный запрос "Телеграфу" сообщили в Минкульте.

"Памятник поэту Пушкину на просп. Берестейском в г. Киеве занесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины как памятник монументального искусства национального значения (постановление Кабинета министров Украины от 3 сентября 2009 года № 928, охранный № 260040-Н). Памятник военному деятелю Щорсу на бульваре Т. Г. Шевченко в Киеве как памятник монументального искусства национального значения занесен в Реестр постановлением Кабмина от 3 сентября 2009 г. № 928 (охранный № 260055-Н)", — напомнили в МКИП.

По данным Минкульта, для демонтажа этих монументов, согласно статье 15-1 Закона Украины "Об охране культурного наследия", следует выполнить ряд юридических условий или решений:

1) об изъятии объекта из Реестра;

2) о предоставлении согласия на перемещение объекта в другое место;

3) о предоставлении согласия на демонтаж (извлечение) отдельных элементов объекта, являющихся символикой коммунистического тоталитарного режима или символикой российской имперской политики;

4) об оставлении в Реестре объекта, составляющего исключительную художественную ценность;

5) о внесении изменений в сведения Реестра в части названия и/или вида памятника (для памятников, названия которых содержат символику тоталитарного коммунистического режима или символику российской имперской политики).

При этом сама процедура изъятия из Государственного реестра памятников содержит ряд специальных бюрократических требований. А отдельные документы представляются в МКИП "лишь уполномоченным органом (в данном случае с памятниками Пушкину и Щорсу — Киевской городской военной администрацией)".

"Извлечение памятника из Реестра производится в соответствии с категорией памятника: в частности, памятники национального значения — постановлением Кабинета министров Украины по представлению центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование государственной политики в сфере охраны культурного наследия. Информируем, что на момент подготовки указанного письма, представление от исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской военной администрации) о переносе или изъятии из Государственного реестра недвижимых памятников Украины указанных достопримечательностей в МКИП не поступало", — сообщили в Минкульте.

Как сообщалось, в апреле прошлого года на столичной площади Победы (теперь Галицкая) "декоммунизировали" обелиск городу-герою Киеву. С него сняли изображения орденов Ленина с профилем коммунистического вождя.

Также "Телеграф" писал, как в Киеве "декоммунизировали" бывшего генсека СССР Леонида Брежнева.