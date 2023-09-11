Чому в Києві не знесли пам'ятники Пушкіну і Щорсу: Мінкульт дав оригінальну відповідь

Як і за радянських часів, бал в українській столиці править всесильна бюрократія

На сьогодні питання дерусифікації та декомунізації деяких пам'ятників у Києві загальмувалося через нову обставину. Як виявилось, для знесення монументів російському поету Олександру Пушкіну та червоному комдиву Миколі Щорсу потрібне відповідне звернення від військової адміністрації до Міністерства культури та інформаційної політики (МКІП).

Про це у відповіді на інформаційний запит "Телеграфу" повідомили в Мінкульті.

"Пам'ятник поету Пушкіну на просп. Берестейському у м. Києві занесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятка монументального мистецтва національного значення (постанова Кабінету міністрів України від 3 вересня 2009 року № 928, охоронний № 260040-Н ). Пам'ятник військовому діячеві Щорсу на бульварі Т. Г. Шевченка у м. Києві як пам'ятка монументального мистецтва національного значення занесений до Реєстру (постанова Кабміну від 3 вересня 2009 р. № 928, охоронний № 260055-Н)", — нагадали в МКІП.

За даними Мінкульту, для демонтажу цих монументів, відповідно до статті 15-1 Закону України "Про охорону культурної спадщини", потрібно виконати низку юридичних умов або рішень:

1) про вилучення об’єкта з Реєстру;

2) про надання згоди на переміщення об’єкта в інше місце;

3) про надання згоди на демонтаж (вилучення) окремих елементів об’єкта, які є символікою комуністичного тоталітарного режиму або символікою російської імперської політики;

4) про залишення в Реєстрі об’єкта, що становить виняткову мистецьку цінність;

5) про внесення змін до відомостей Реєстру в частині назви та/або виду пам’ятки (для пам’яток, назви яких містять символіку комуністичного тоталітарного режиму або символіку російської імперської політики).

При цьому сама процедура вилучення з Державного реєстру пам'яток теж містить низку спеціальних бюрократичних вимог. А окремі документи подаються в МКІП "лише уповноваженим органом (в даному разі з пам'ятниками Пушкіну та Щорсу — Київською міською військовою адміністрацією)".

"Вилучення пам’ятки з Реєстру провадяться відповідно до категорії пам'ятки: зокрема пам'ятки національного значення — постановою Кабінету міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини. Інформуємо, що на момент підготовки зазначеного листа, подання від виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської військової адміністрації) про перенесення чи вилучення з Державного реєстру нерухомих пам'яток України зазначених пам'яток до МКІП не надходило", — повідомили в Мінкульті.

Як повідомлялось, у квітні минулого року на столичній площі Перемоги (тепер — Галицька) "декомунізували" обеліск місту-герою Києву. З нього зняли зображення орденів Леніна із профілем комуністичного вождя.

Також "Телеграф" писав, як у Києві "декомунізували" колишнього генсека СРСР Леоніда Брежнєва.