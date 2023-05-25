Брежнєва позбавили звання почесного громадянина Києва: хто ще "розжалований"

Серед тих, хто втратив звання, і колишній лідер комуністичної партії Республіки В’єтнам Чіонг Тінь Данг Сон Ку

Україна відмовляється від радянської спадщини — по всій країні змінюють відповідні назви вулиць та населених пунктів — наприклад, у Києві нові назви отримали вже кілька десятків вулиць, а також у рамках декомунізації Київська міська рада позбавила радянського генерального секретаря Леоніда Брежнєва та ще деяких діячів тих часів звання почесного громадянина міста.

Це рішення підтримали 82 депутати, повідомляє телеканал "Київ".

На засіданні у четвер, 25 травня, депутати розглядали питання про позбавлення звання "Почесний громадянин міста Києва", осіб, обраних та працюючих на керівних посадах комуністичних партій Радянського Союзу, України та інших союзних республік колишнього СРСР.

"Зокрема, Брежнєва Леоніда Ілліча, Єпішева Олексія Олексійовича, Масола Віталія Андрійовича, Москаленка Кирила Семеновича, Федорова Олексія Федоровича та лідера комуністичної партії Республіки В’єтнам Чіонг Тіня Данг Сон Ку", — йдеться у проекті рішення.

Зазначимо, звання почесного громадянина Києва було засноване 1982 року. Першим його отримав саме Брежнєв.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у Києві перейменували три станції метро — "Дружби народів", "Площа Льва Толстого" та "Проспект Правди". Цікаво, що третя станція поки що існує лише на папері, адже насправді роботу над її створенням ще ведуть. Проте процес перейменування вже торкнувся її.