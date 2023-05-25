Брежнева лишили звания почетного гражданина Киева: кто еще "разжалован"

Среди лишившихся звания и бывший лидер коммунистической партии Республики Вьетнам Чионг Тинь Данг Сон Ку

Украина отказывается от советского наследия — по всей стране меняют соответствующие названия улиц и населенных пунктов — например, в Киеве новые названия получили уже несколько десятков улиц, а также в рамках декоммунизации Киевский городской совет лишил советского генерального секретаря Леонида Брежнева и еще некоторых деятелей тех времен звания почетного гражданина города.

Это решение поддержали 82 депутата, сообщает телеканал "Киев".

На заседании в четверг, 25 мая, депутаты рассматривали вопрос о лишении звания "Почетный гражданин города Киева", лиц, избранных и работавших на руководящих должностях коммунистических партий Советского Союза, Украины, и других союзных республик бывшего СССР.

"В частности, Брежнева Леонида Ильича, Епишева Алексея Алексеевича, Масола Виталия Андреевича, Москаленко Кирилла Семеновича, Федорова Алексея Федоровича и лидера коммунистической партии Республики Вьетнам Чионг Тиня Данг Сон Ку", – сказано в проекте решения, поддержанном депутатами.

Отметим, звание почетного гражданина Киева было учреждено в 1982 году. Первым его получил именно Брежнев.

Как ранее сообщал "Телеграф", в Киеве переименовали три станции метро — "Дружбы народов", "Площадь Льва Толстого" и "Проспект Правды". Интересно, что третья станция пока существует лишь на бумаге, ведь в реальности работу над ее созданием еще ведут. Тем не менее процесс переименования уже коснулся и ее.