"Воровать тротуар – это зашквар": вокруг кафе в Киеве разгорелся серьезный скандал (фото)

В Департаменте городского благоустройства потребовали демонтировать объект

Одно из киевских кафе попало в скандал из-за расположения его летней площадки. Жителей столицы возмутило, что она занимает практически весь тротуар и людям буквально негде пройти. В ответ на это владелец заведения придумал кретивное решение.

Так, на днях в сети начали появляться посты с фотографиями летней площадки одного из заведений на улице Шота Руставели. Киевляне пожаловались на такое решение и подчеркнули, что пешеходам оставили буквально кусочек тротуара.

История с возмущениями жителей столицы дошли до депутата Киевского горсовета Ксении Семеновой. На своей странице в Facebook она сообщила, что работы по установке летней площадки были остановлены.

"Летние площадки и бизнес – это хорошо, но воровать тротуар совсем – это зашквар. Там есть рядом летники, нормальные, не такие сумасшедшие. Но когда все равны, кто-то должен иметь возможность порешать", — сказала она.

В комментариях под постом Семеновой ответил директор Департамента городского благоустройства Михаил Будилов. По его словам, инспектор вручил предписание с требованием демонтировать объект.

"Владельца на месте не было, рабочие показали договор на летнюю площадку без конструктивных элементов. Это нарушение и в понедельник будет обязательно составлен админ протокол на уполномоченное лицо", — подчеркнул Будилов.

Спустя некоторое время стало известно, что владелец заведения отреагировал на требование демонтировать объект весьма необычным образом. В соцсети сообщили, что владелец снял оставленное ранее предписание и отбил кусок ступеньки у входа в кафе, таким образом расширяя проход.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что одно из заведений Одессы угодило в скандал из-за отказа баристы обслуживать клиентку на украинском языке.