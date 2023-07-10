"Красти тротуар – це зашквар": навколо кафе в Києві спалахнув серйозний скандал (фото)

У Департаменті міського благоустрою вимагають демонтувати об’єкт

Одне з київських кафе потрапило до скандалу через розташування його літнього майданчика. Мешканців столиці обурило, що він займає практично весь тротуар і людям буквально нема де пройти. У відповідь на це власник закладу вигадав креативне рішення.

Так, днями в мережі почали з’являтися пости із фотографіями літнього майданчика одного із закладів на вулиці Шота Руставелі. Кияни поскаржилися на таке рішення та наголосили, що пішоходам залишили буквально шматочок тротуару.

Історія з обуреннями жителів столиці дійшли до депутата Київської міськради Ксенії Семенової. На своїй сторінці у Facebook вона повідомила, що роботи зі встановлення літнього майданчика було зупинено.

"Літні майданчики та бізнес — це добре, але красти тротуар зовсім — це зашквар. Там є поруч літники, нормальні, не такі божевільні. Але коли всі рівні, хтось повинен мати можливість порєшать", — сказала вона.

У коментарях під постом Семенової відповів директор Департаменту міського благоустрою Михайло Буділов. За його словами, інспектор вручив розпорядження з вимогою демонтувати об’єкт.

"Власника на місці не було, робітники показали договір на літній майданчик без конструктивних елементів. Це порушення і в понеділок буде обов’язково складено адмін протокол на уповноважену особу", — наголосив Буділов.

Згодом стало відомо, що власник закладу відреагував на вимогу демонтувати об’єкт вельми незвичайним чином. У соцмережі повідомили, що власник зняв припис, що залишили раніше, і відбив шматок сходинки біля входу в кафе, таким чином розширюючи прохід.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що один із закладів Одеси потрапив у скандал через відмову баристи обслуговувати клієнтку українською мовою.