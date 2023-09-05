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"Преступление и наказание" в Киеве: некоторые рестораны работают ночью, их ждет жесткий сюрприз

Автор
Дмитрий Дубенский Дмитрий Дубенский
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Отдельные рестораторы не закрываются ночью "до последнего клиента"
Отдельные рестораторы не закрываются ночью "до последнего клиента". Фото posteat.ua

В Киевсовете зарегистрировали проект решения о демонтаже летних площадок у заведений-нарушителей

В Киеве с 1 сентября развлекательные заведения и рестораны работают на час дольше – до 23:00. Впрочем, даже несмотря на ослабление ограничений, некоторые заведения питания продолжают работать и дольше, даже ночью.

Об этом накануне сообщил сопредседатель фракции УДАР в Киевском городском совете Дмитрий Белоцерковец, зарегистрировавший проект решения о наказании нарушителей временного режима.

"Зарегистрировал проект решения Киевсовета о демонтаже и запрете летних площадок кафе и ресторанов в объектах, работающих в комендантский час (в столице "коменда" продолжается с 00:00 до 05:00. – Авт.). Таких заведений, к сожалению, как сообщают киевляне, не одно и не два. Наказание для таких недобропорядочных заведений, которые наживаются на людях во время войны и нарушают правила военного положения, должно быть жестким. Если знаете заведения, работающие в комендантский час, пишите в комментарии", — сообщил депутат на своей Facebook-странице.

Избранник также напомнил, что город поддержал ресторанный бизнес, приложив усилия по продолжению работы ресторанов до 23:00, "и рестораны уже работают до этого времени".

"Позже – уже комендантский час. Такие правила. И будет справедливым, если они будут касаться всех заведений. И несправедливым, если кто-то сочтет себя лучше других ", аргументировал он внесение карательного документа.

Отметим, в комментариях под постом депутата горожане сообщили о нескольких заведениях-нарушителях. Одно из них, как оказывается, расположено недалеко от Правительственного квартала возле метро "Арсенальная", и уже долгое время посетители этой точки донимают местных жителей пьяным пением и шумом.

Ожидается, что наказание для рестораторов-нарушителей будет рассмотрено в ближайшее время. Как сообщают источники "Телеграфа" в Киевгорсовете, вероятность принятия этого решения высока.

Ранее "Телеграфу" стало известно, что городские власти и военная администрация пока не планируют увеличивать продолжительность комендантского часа в Киеве.

Напомним также, в июне этого года глава КГГА Виталий Кличко уволил директора департамента охраны культурного наследия горадминистрации Александра Никоряка за нарушение комендантского часа. Чиновника подловили на том, что он посещал ресторан в ночное время.

Теги:
#Киев #Комендантский час #Киеврада #Кафе #Скандалы #Рестораны