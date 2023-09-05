"Злочин і кара" у Києві: деякі ресторани працюють вночі, їх чекає жорсткий сюрприз

У Київраді зареєстрували проєкт рішення про демонтаж літніх площадок у закладів-порушників

У Києві з 1 вересня розважальні заклади і ресторани працюють на годину довше – до 23:00. Втім, навіть попри послаблення обмежень, деякі заклади харчування продовжують працювати і довше, ба навіть вночі.

Про це напередодні повідомив співголова фракції УДАР у Київській міській раді Дмитро Білоцерковець, який зареєстрував проєкт рішення про покарання порушників часового режиму.

"Зареєстрував проєкт рішення Київради про демонтаж та заборону літніх майданчиків кафе і ресторанів в об’єктах, які працюють у комендантську годину (у столиці "коменда" триває з 00:00 до 05:00. – Авт.). Таких, на жаль, як повідомляють кияни, не один і не два. Покарання для таких недоброчесних закладів, які наживаються на людях під час війни та порушують правила воєнного стану, має бути жорстким. Якщо знаєте заклади, які працюють у комендантську годину, пишіть у коментарі", – повідомив депутат на своїй Facebook-сторінці.

Обранець також нагадав, що місто підтримало ресторанний бізнес, доклавши зусиль щодо продовження роботи ресторанів до 23:00, "і ресторани вже працюють до цього часу".

"Пізніше – комендантська година. Такі правила. І буде справедливим, якщо вони стосуватимуться усіх закладів. І несправедливим, якщо хтось вважатиме себе кращим за інших", – аргументував він внесення карального документу.

Зазначимо, у коментарях під постом депутата містяни повідомили про кілька закладів-порушників. Один з них, як виявляється, розташований неподалік Урядового кварталу біля метро "Арсенальна", і вже тривалий час відвідувачі цієї точки дошкуляють місцевим мешканцям п’яними співами та шумом.

Очікується, що покарання для рестораторів-порушників розглянуть вже найближчим часом. Як повідомляють джерела "Телеграфу" в Київміськраді, ймовірність ухвалення цього рішення — висока.

Раніше "Телеграфу" стало відомо, що міська влада та військова адміністрація поки не планують збільшувати тривалість комендантської години у Києві.

Нагадаємо також, у червні цього року голова КМДА Віталій Кличко звільнив директора департаменту охорони культурної спадщини міськадміністрації Олександра Никоряка за порушення комендантської години. Чиновника підловили на тому, що він відвідував ресторан у нічний час.